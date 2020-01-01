11-річному хлопчику з Волині, який бореться із раком крові, негайно потрібна допомога
Сьогодні, 15:40
11-річному Антону Борщіюку із села Голоби Ковельського району поставили страшний діагноз – гостра лейкемія. Попри жахливі болі, хлопчик бореться за життя і вірить, що йому допоможуть.
Мама Антона – Марія Борщіюк звертається до небайдужих за фінансовою підтримкою, адже батьки не можуть самостійно «потягнути» величезні витрати на лікування.
Із 27 травня до сьогодні хлопчик перебуває у педіатричному відділення №3 з центром дитячої онкогематології.
Зазначила, що лише вчора, 3 червня, Антон переніс другий день хіміотерапії. Також її сину терміново потрібна донорська кров 3 групи, резус «мінус».
Карата мами Марії Борщіюк: 4790 7299 1709 7941
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Мама Антона – Марія Борщіюк звертається до небайдужих за фінансовою підтримкою, адже батьки не можуть самостійно «потягнути» величезні витрати на лікування.
Із 27 травня до сьогодні хлопчик перебуває у педіатричному відділення №3 з центром дитячої онкогематології.
Зазначила, що лише вчора, 3 червня, Антон переніс другий день хіміотерапії. Також її сину терміново потрібна донорська кров 3 групи, резус «мінус».
Карата мами Марії Борщіюк: 4790 7299 1709 7941
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