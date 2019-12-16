Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води
Сьогодні, 17:27
У Луцьку на окремих вулицях тимчасово відключили гаряче водопостачання у зв’язку з витоком на тепловій мережі.
Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, гаряче водопостачання тимчасово припинили для житлових будинків на вул. Софії Ковалевської, 52, вул. Верещагіна, 5, вул. Космонавтів, 4, а також для дошкільних навчальних закладів №24 на вул. Богомольця, 2 та №38 на вул. Софії Ковалевської, 53.
Ремонтні роботи проводитимуть завтра, 5 червня. Відновлення послуги – після завершення робіт.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, гаряче водопостачання тимчасово припинили для житлових будинків на вул. Софії Ковалевської, 52, вул. Верещагіна, 5, вул. Космонавтів, 4, а також для дошкільних навчальних закладів №24 на вул. Богомольця, 2 та №38 на вул. Софії Ковалевської, 53.
Ремонтні роботи проводитимуть завтра, 5 червня. Відновлення послуги – після завершення робіт.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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