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Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води

Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води
У Луцьку на окремих вулицях тимчасово відключили гаряче водопостачання у зв’язку з витоком на тепловій мережі.

Про це інформує КП «Луцькводоканал».

Так, гаряче водопостачання тимчасово припинили для житлових будинків на вул. Софії Ковалевської, 52, вул. Верещагіна, 5, вул. Космонавтів, 4, а також для дошкільних навчальних закладів №24 на вул. Богомольця, 2 та №38 на вул. Софії Ковалевської, 53.

Ремонтні роботи проводитимуть завтра, 5 червня. Відновлення послуги – після завершення робіт.

Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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Теги: вода, аварія, ремонт, Луцьк, відключення
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