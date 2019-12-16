Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води





Про це інформує КП «Луцькводоканал».



Так, гаряче водопостачання тимчасово припинили для житлових будинків на вул. Софії Ковалевської, 52, вул. Верещагіна, 5, вул. Космонавтів, 4, а також для дошкільних навчальних закладів №24 на вул. Богомольця, 2 та №38 на вул. Софії Ковалевської, 53.



Ремонтні роботи проводитимуть завтра, 5 червня. Відновлення послуги – після завершення робіт.



Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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