Усіх пацієнтів волинської лікарні тестують на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Кожного пацієнта, який поступає у Волинську обласну клінічну лікарню, перевіряють на коронавірусну інфекцію за допомогою ІФА-тестування.
Про це розповів виконувач обов'язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар. Про це пише ІА "Конкурент".
Відтепер кожному пацієнтові, який лягає на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню, будуть проводити імуноферементний аналіз на коронавірус – ІФА – додаткове дослідження пацієнта, яке показує наявність певних видів антитіл в організмі. Цей тест не передбачає пошук самого вірусу, а лише визначає здатність організму протистояти інфекції. Від результатів залежатиме, чи лікуватимуть пацієнта в інфекційному госпіталі, чи хворий зможе перебувати у звичайному відділенні. Потребу в подальшому ПЛР-тесті визначатиме лікар.
Зі слів в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дударя, кожного пацієнта, який поступає у лікарню, потрібно розглядати як потенційно інфікованого.
"Це забезпечить, передусім, безпеку в плані розповсюдження коронавірусної хвороби та створення нових осередків у відділеннях клініки. Лабораторія обласної клінічної лікарні забезпечуватиме на 100% потребу для пацієнтів, які поступають в ургентному порядку. Також, згідно із наказами МОЗу, ми повинні надавати допомогу і проводити планові оперативні втручання тим пацієнтам, в яких відстрочення планових операцій може призвести до незворотніх змін в його здоров'ї", – розповів керівник медзакладу.
Для імуноферементного аналізу на коронавірус у пацієнтів беруть кров із вени. Інфікуватися під час аналізу неможливо, оскільки, по-перше, всі інструменти для забору стерильні, а по-друге, коронавірус COVID-19 не плаває в крові – у крові визначають антитіла.
Як визначають результати аналізів та про що вони свідчать – дивіться в сюжеті Андрія Гнатюка.
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Про це розповів виконувач обов'язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар. Про це пише ІА "Конкурент".
Відтепер кожному пацієнтові, який лягає на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню, будуть проводити імуноферементний аналіз на коронавірус – ІФА – додаткове дослідження пацієнта, яке показує наявність певних видів антитіл в організмі. Цей тест не передбачає пошук самого вірусу, а лише визначає здатність організму протистояти інфекції. Від результатів залежатиме, чи лікуватимуть пацієнта в інфекційному госпіталі, чи хворий зможе перебувати у звичайному відділенні. Потребу в подальшому ПЛР-тесті визначатиме лікар.
Зі слів в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дударя, кожного пацієнта, який поступає у лікарню, потрібно розглядати як потенційно інфікованого.
"Це забезпечить, передусім, безпеку в плані розповсюдження коронавірусної хвороби та створення нових осередків у відділеннях клініки. Лабораторія обласної клінічної лікарні забезпечуватиме на 100% потребу для пацієнтів, які поступають в ургентному порядку. Також, згідно із наказами МОЗу, ми повинні надавати допомогу і проводити планові оперативні втручання тим пацієнтам, в яких відстрочення планових операцій може призвести до незворотніх змін в його здоров'ї", – розповів керівник медзакладу.
Для імуноферементного аналізу на коронавірус у пацієнтів беруть кров із вени. Інфікуватися під час аналізу неможливо, оскільки, по-перше, всі інструменти для забору стерильні, а по-друге, коронавірус COVID-19 не плаває в крові – у крові визначають антитіла.
Як визначають результати аналізів та про що вони свідчать – дивіться в сюжеті Андрія Гнатюка.
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