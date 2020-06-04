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Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень

Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Учора, 4 червня, рішенням обласної комії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасували більшість карантинних послаблень, які дозволили з 29 травня.

Про це йдеться у протоколі засідання комісії ТЕБ та НС від 4 червня.

Так, зокрема, залишилися дозволеними лише регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення (окрім Ковеля, Ковельського району, Володимира-Волинського та Володимир-Волинського районів, а також селища Олики Ківерцівського району) у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови перевезення пасажирів лише на місцях для сидіння та з дотриманням протиепідемічних заходів. Окрім того, дозволений також залізничний транспорт у усіх видах внутрішнього сполучення.

Натомість заборонили на Волині проведення спортивних (із 29 травня були дозволені спортивні заходи без глядачів, в яких бере участь не більше 50 осіб) та релігійних заходів. Під забороною тепер – проведення релігійних заходів за участю прихожан (раніше були дозволені богослужіння за умови перебування не більше 1 особи на 10 квадратних метрах площі. Відкриті готелі на Волині тепер – теж заборонені.
Окрім того, заборонили відвідування дитсадків.

Не можуть тепер працювати і заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес-центри.

Рішення у відповідності до цього протоколу мають прийняти і комісії ТЕБ на ТС на місцях - у містах та районах.

Скасування послаблень на Волині зумовлене високим рівнем захворюваності та 100 тис. населення (показник інцидентності) в області.



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Теги: карантин, обмеження, Волинь, заборона, вибір редактора
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