Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень





Про це йдеться у



Так, зокрема, залишилися дозволеними лише регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення (окрім Ковеля, Ковельського району, Володимира-Волинського та Володимир-Волинського районів, а також селища Олики Ківерцівського району) у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови перевезення пасажирів лише на місцях для сидіння та з дотриманням протиепідемічних заходів. Окрім того, дозволений також залізничний транспорт у усіх видах внутрішнього сполучення.



Натомість заборонили на Волині проведення спортивних (із 29 травня були дозволені спортивні заходи без глядачів, в яких бере участь не більше 50 осіб) та релігійних заходів. Під забороною тепер – проведення релігійних заходів за участю прихожан (раніше були дозволені богослужіння за умови перебування не більше 1 особи на 10 квадратних метрах площі. Відкриті готелі на Волині тепер – теж заборонені.

Окрім того, заборонили відвідування дитсадків.



Не можуть тепер працювати і заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес-центри.



Рішення у відповідності до цього протоколу мають прийняти і комісії ТЕБ на ТС на місцях - у містах та районах.



Скасування послаблень на Волині зумовлене високим рівнем захворюваності та 100 тис. населення (показник інцидентності) в області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 4 червня, рішенням обласної комії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасували більшість карантинних послаблень, які дозволили з 29 травня.Про це йдеться у протоколі засідання комісії ТЕБ та НС від 4 червня.Так, зокрема, залишилися дозволеними лише регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення (окрім Ковеля, Ковельського району, Володимира-Волинського та Володимир-Волинського районів, а також селища Олики Ківерцівського району) у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови перевезення пасажирів лише на місцях для сидіння та з дотриманням протиепідемічних заходів. Окрім того, дозволений також залізничний транспорт у усіх видах внутрішнього сполучення.Натомість заборонили на Волині проведення спортивних (із 29 травня були дозволені спортивні заходи без глядачів, в яких бере участь не більше 50 осіб) та релігійних заходів. Під забороною тепер – проведення релігійних заходів за участю прихожан (раніше були дозволені богослужіння за умови перебування не більше 1 особи на 10 квадратних метрах площі. Відкриті готелі на Волині тепер – теж заборонені.Окрім того, заборонили відвідування дитсадків.Не можуть тепер працювати і заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес-центри.Рішення у відповідності до цього протоколу мають прийняти і комісії ТЕБ на ТС на місцях - у містах та районах.Скасування послаблень на Волині зумовлене високим рівнем захворюваності та 100 тис. населення (показник інцидентності) в області.

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