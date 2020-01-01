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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі

Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі
У Ковелі станом на 4 червня склалася критична ситуація із коронавірусом.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в області є декілька локацій, де наразі є складна ситуація.

Йдеться про міста Володимир-Волинський, Ковель, а також Старовижівський і Володимир-Волинський райони.

Найгірша ж ситуація в області – у Ковелі. Інцидентність (кількість випадків) наближається до 30 випадків на 100 тисяч населення (при показнику 12 для того, аби можна було послабити карантин). Окрім того, є велика кількість підозр на захворювання у місті. За останній тиждень кількість підозр зросла на 51%.

Зокрема, спалахи коронавірусної хвороби фіксують на підприємстві «Оператор газотранспортної системи України» (11 підоз, 1 підтверджений хворий), філії «ПриватБанку», серед працівників Ковельського МТМО. Контрольованою є ситуація на ковельській швейній фабриці.

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Теги: Ковель, коронавірус, ситуація
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