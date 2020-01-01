Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі
Сьогодні, 12:56
У Ковелі станом на 4 червня склалася критична ситуація із коронавірусом.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в області є декілька локацій, де наразі є складна ситуація.
Йдеться про міста Володимир-Волинський, Ковель, а також Старовижівський і Володимир-Волинський райони.
Найгірша ж ситуація в області – у Ковелі. Інцидентність (кількість випадків) наближається до 30 випадків на 100 тисяч населення (при показнику 12 для того, аби можна було послабити карантин). Окрім того, є велика кількість підозр на захворювання у місті. За останній тиждень кількість підозр зросла на 51%.
Зокрема, спалахи коронавірусної хвороби фіксують на підприємстві «Оператор газотранспортної системи України» (11 підоз, 1 підтверджений хворий), філії «ПриватБанку», серед працівників Ковельського МТМО. Контрольованою є ситуація на ковельській швейній фабриці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в області є декілька локацій, де наразі є складна ситуація.
Йдеться про міста Володимир-Волинський, Ковель, а також Старовижівський і Володимир-Волинський райони.
Найгірша ж ситуація в області – у Ковелі. Інцидентність (кількість випадків) наближається до 30 випадків на 100 тисяч населення (при показнику 12 для того, аби можна було послабити карантин). Окрім того, є велика кількість підозр на захворювання у місті. За останній тиждень кількість підозр зросла на 51%.
Зокрема, спалахи коронавірусної хвороби фіксують на підприємстві «Оператор газотранспортної системи України» (11 підоз, 1 підтверджений хворий), філії «ПриватБанку», серед працівників Ковельського МТМО. Контрольованою є ситуація на ковельській швейній фабриці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі
Сьогодні, 12:56