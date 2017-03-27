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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На птахофабриці у Володимирі триває спалах коронавірусу

На птахофабриці у Володимирі триває спалах коронавірусу
На птахофабриці у Володимирі-Волинському – 19 підтверджених випадків COVID-19.

Про це йшлося під час брифінгу 5 червня у Волинській ОДА.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в області є декілька локацій, де наразі складна ситуація, з-поміж них – місто Володимир-Волинський.

Один з голосних осередків – птахофабрика. «Там 19 осіб мають підтвердження хвороби і є величезне коло осіб ще на обстеженні», - сказала посадовиця.

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Тетяна Щербак додала, що за останній час з Володимира-Волинського надходить дуже багато зразків для дослідження на наявність коронавірусу.

«Відпрацьовуємо величезне коло контактних осіб за рахунок того, що люди працюють, спілкуються, ходять», - сказала Щербак.

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Теги: Володимир, спалах коронавіруу, птахофабрика
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