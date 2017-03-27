На птахофабриці у Володимирі триває спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:18
На птахофабриці у Володимирі-Волинському – 19 підтверджених випадків COVID-19.
Про це йшлося під час брифінгу 5 червня у Волинській ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в області є декілька локацій, де наразі складна ситуація, з-поміж них – місто Володимир-Волинський.
Один з голосних осередків – птахофабрика. «Там 19 осіб мають підтвердження хвороби і є величезне коло осіб ще на обстеженні», - сказала посадовиця.
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Тетяна Щербак додала, що за останній час з Володимира-Волинського надходить дуже багато зразків для дослідження на наявність коронавірусу.
«Відпрацьовуємо величезне коло контактних осіб за рахунок того, що люди працюють, спілкуються, ходять», - сказала Щербак.
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Про це йшлося під час брифінгу 5 червня у Волинській ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в області є декілька локацій, де наразі складна ситуація, з-поміж них – місто Володимир-Волинський.
Один з голосних осередків – птахофабрика. «Там 19 осіб мають підтвердження хвороби і є величезне коло осіб ще на обстеженні», - сказала посадовиця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Володимирі-Волинському громадський транспорт не курсуватиме із 6 червня
Тетяна Щербак додала, що за останній час з Володимира-Волинського надходить дуже багато зразків для дослідження на наявність коронавірусу.
«Відпрацьовуємо величезне коло контактних осіб за рахунок того, що люди працюють, спілкуються, ходять», - сказала Щербак.
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