На птахофабриці у Володимирі триває спалах коронавірусу

На птахофабриці у Володимирі-Волинському – 19 підтверджених випадків COVID-19.Про це йшлося під час брифінгу 5 червня у Волинській ОДА.Заступниця голови Волинської ОДАповідомила, що в області є декілька локацій, де наразі складна ситуація, з-поміж них – місто Володимир-Волинський.Один з голосних осередків – птахофабрика. «Там 19 осіб мають підтвердження хвороби і є величезне коло осіб ще на обстеженні», - сказала посадовиця.Тетяна Щербак додала, що за останній час з Володимира-Волинського надходить дуже багато зразків для дослідження на наявність коронавірусу.«Відпрацьовуємо величезне коло контактних осіб за рахунок того, що люди працюють, спілкуються, ходять», - сказала Щербак.