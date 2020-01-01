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Тестувати на коронавірус хочуть усіх українських призовників

Тестувати на коронавірус хочуть усіх українських призовників
Військкомати дотримуються карантинних заходів та відповідних обмежень під час призовної кампанії; крім того, наразі вирішується питання щодо тестування всіх призовників на COVID-19.

Про це заявили кореспондентові Укрінформу в Міноборони, відповідаючи на запитання щодо обов’язковості тестуванння на коронавірус для призовників.

“Генеральним штабом ЗСУ спільно з командуванням Медичних сил Збройних сил України надано розпорядження органам військового управління щодо організації роботи на призовних дільницях та обласних збірних пунктах військових комісаріатів (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки) в умовах обмежень, визначених відповідними рішеннями уряду та рекомендаціями, вказівками і нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, пов’язаними із запобіганням поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Тестування осіб на наявність коронавірусної інфекції, у тому числі призовників, буде здійснюватися відповідно до затверджених Міністерством оборони здоров’я України Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна хвороба (COVID-19)”, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що триває процес погодження документа. Після затвердження стандартів в оборонному відомстві нададуть розгорнуту інформацію щодо тестування призовників.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти й науки домовилось із Міністерство оборони про те, що випускники шкіл та закладів вищої освіти не підлягатимуть військовому призову влітку цього року.

Станом на 5 червня в Збройних силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу виявлено 14 нових випадків.

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Теги: коронавірус, тестування, призовники
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