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Який вигляд мала вулиця Братковського у Луцьку понад 60 років тому. РЕТРОФОТО

Який вигляд мала вулиця Братковського у Луцьку понад 60 років тому. РЕТРОФОТО
Депутат Луцької міської ради Андрій Білан поділився давніми світлинами вулиці Братковського.

Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.

За словами Білана, на знімках можна побачити, якою була вулиця в Старому місті у 1957 році.

"Ось ще одне фото цієї вулиці, але трішки з іншого ракурсу. Правда, будинок поряд праворуч мав особливий дах, який не зберігся до наших днів. Автентичні речі потрібно зберігати, навіть якщо це дрібні об’єкти, як двері, вікна, ковка балконів", - зауважив депутат.
Який вигляд мала вулиця Братковського у Луцьку понад 60 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Старе місто, ретрофото
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