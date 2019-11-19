Який вигляд мала вулиця Братковського у Луцьку понад 60 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:42
Депутат Луцької міської ради Андрій Білан поділився давніми світлинами вулиці Братковського.
Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
За словами Білана, на знімках можна побачити, якою була вулиця в Старому місті у 1957 році.
"Ось ще одне фото цієї вулиці, але трішки з іншого ракурсу. Правда, будинок поряд праворуч мав особливий дах, який не зберігся до наших днів. Автентичні речі потрібно зберігати, навіть якщо це дрібні об’єкти, як двері, вікна, ковка балконів", - зауважив депутат.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
За словами Білана, на знімках можна побачити, якою була вулиця в Старому місті у 1957 році.
"Ось ще одне фото цієї вулиці, але трішки з іншого ракурсу. Правда, будинок поряд праворуч мав особливий дах, який не зберігся до наших днів. Автентичні речі потрібно зберігати, навіть якщо це дрібні об’єкти, як двері, вікна, ковка балконів", - зауважив депутат.
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