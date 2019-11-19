Який вигляд мала вулиця Братковського у Луцьку понад 60 років тому. РЕТРОФОТО

Депутат Луцької міської радиподілився давніми світлинами вулиці Братковського.Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.За словами Білана, на знімках можна побачити, якою була вулиця в Старому місті у 1957 році."Ось ще одне фото цієї вулиці, але трішки з іншого ракурсу. Правда, будинок поряд праворуч мав особливий дах, який не зберігся до наших днів. Автентичні речі потрібно зберігати, навіть якщо це дрібні об’єкти, як двері, вікна, ковка балконів", - зауважив депутат.