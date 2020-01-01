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Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень

Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень
Здійснили закупівлю апарату штучної вентиляції легень S1100A для Любомльської лікарні.

Звіт про укладений договір оприлюднили на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі Prozorro, – пише Район.Любомль.

Договір підписали з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДХОЛДІНГ». Вартість апарату штучної вентиляції легень – 800 тисяч гривень.

Термін поставки товару – до 20 липня 2020 року.

Це вже другий апарат ШВЛ, який лікарня придбала за останні кілька місяців. У квітні медзаклад закупив апарату штучної вентиляції легень такої ж моделі за 830 тисяч гривень.

Таку ж модель у ТзОВ «МЕДХОЛДІНГ» 26 травня придбала Чугуївська центральна районна лікарня (Харківська область) за 748 тисяч гривень, тобто на 52 тисячі гривень дешевше.

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Теги: Волинь, лікарня, Любомль, апарат ШВЛ, коронавірус
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