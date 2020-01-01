У Ківерцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:55
У Ківерцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги виник спалах COVID-19.
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за останню добу зареєстрували 11 випадків коронавірусу у Ківерцівському районі. Інцидентність зросла та за останні 7 днів становить 44,05 на 100 тисяч населення, що у 3,5 рази перевищує допустиму норму.
Зокрема, за добу захворіли 3 працівники Ківерцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом зафіксували 12 випадків хвороби (у 1 лікаря, 4 медсестер, 2 водіїв, 5 працівників адміністрації).
У психіатричній лікарні в Олиці за останню добу не зареєстрували нові випадки коронавірусу. Усього захворіли 74 особи, 5 випадків завершилися летально.
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Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за останню добу зареєстрували 11 випадків коронавірусу у Ківерцівському районі. Інцидентність зросла та за останні 7 днів становить 44,05 на 100 тисяч населення, що у 3,5 рази перевищує допустиму норму.
Зокрема, за добу захворіли 3 працівники Ківерцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом зафіксували 12 випадків хвороби (у 1 лікаря, 4 медсестер, 2 водіїв, 5 працівників адміністрації).
У психіатричній лікарні в Олиці за останню добу не зареєстрували нові випадки коронавірусу. Усього захворіли 74 особи, 5 випадків завершилися летально.
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