У Ківерцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги – спалах коронавірусу

У Ківерцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги виник спалах COVID-19.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що за останню добу зареєстрували 11 випадків коронавірусу у Ківерцівському районі. Інцидентність зросла та за останні 7 днів становить 44,05 на 100 тисяч населення, що у 3,5 рази перевищує допустиму норму.Зокрема, за добу захворіли 3 працівники Ківерцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом зафіксували 12 випадків хвороби (у 1 лікаря, 4 медсестер, 2 водіїв, 5 працівників адміністрації).У психіатричній лікарні в Олиці за останню добу не зареєстрували нові випадки коронавірусу. Усього захворіли 74 особи, 5 випадків завершилися летально.