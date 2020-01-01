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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині у вагітної діагностували коронавірус

На Волині у вагітної діагностували коронавірус
У Ратнівському районі у вагітної виявили коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що напружена епідситуація виникла у селі Річиця Забродівської ОТГ.

Загалом там підтвердили 7 випадків хвороби. Двоє захворілих – діти.
Окрім того, коронавірусну інфекцію виявили у вагітної.

«Захворілі пов’язані між собою родинними і сусідськими відносинами. Якщо ви знаходитеся на карантині і маєте підозру, то не спілкуйтеся зі своїми сусідами. Самоізоляція – це не самоізоляція на своїй вулиці чи в селі, а в себе вдома», - наголосила Щербак.

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Теги: вагітна, коронавірус, Волинь
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