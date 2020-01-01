На Волині у вагітної діагностували коронавірус
Сьогодні, 14:02
У Ратнівському районі у вагітної виявили коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що напружена епідситуація виникла у селі Річиця Забродівської ОТГ.
Загалом там підтвердили 7 випадків хвороби. Двоє захворілих – діти.
Окрім того, коронавірусну інфекцію виявили у вагітної.
«Захворілі пов’язані між собою родинними і сусідськими відносинами. Якщо ви знаходитеся на карантині і маєте підозру, то не спілкуйтеся зі своїми сусідами. Самоізоляція – це не самоізоляція на своїй вулиці чи в селі, а в себе вдома», - наголосила Щербак.
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Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що напружена епідситуація виникла у селі Річиця Забродівської ОТГ.
Загалом там підтвердили 7 випадків хвороби. Двоє захворілих – діти.
Окрім того, коронавірусну інфекцію виявили у вагітної.
«Захворілі пов’язані між собою родинними і сусідськими відносинами. Якщо ви знаходитеся на карантині і маєте підозру, то не спілкуйтеся зі своїми сусідами. Самоізоляція – це не самоізоляція на своїй вулиці чи в селі, а в себе вдома», - наголосила Щербак.
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