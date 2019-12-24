У Києві чоловік викрав авто в іноземного посла та скоїв на ньому аварію





Про це повідомляє пресслужба



Зазначається, що 9 червня приблизно о 9-ый годині до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції на вулиці Гончарній, що у Подільському районі. На адресу виїхали поліцейські та кінолог.



Виявилось, невідомий перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика Mitsubishi Pajero. Далі зловмисник автівкою на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку. На Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто.



"Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських службовий собака взяв слід, завдяки чому викрадача затримали поблизу автівки. Ним виявився місцевий мешканець, 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські та документують цей злочин", – розповів начальник поліції Києва Андрей Крищенко.



Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві поліцейські затримали молодика, який викрав автомобіль посла іншої держави.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Зазначається, що 9 червня приблизно о 9-ый годині до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції на вулиці Гончарній, що у Подільському районі. На адресу виїхали поліцейські та кінолог.Виявилось, невідомий перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика Mitsubishi Pajero. Далі зловмисник автівкою на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку. На Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто."Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських службовий собака взяв слід, завдяки чому викрадача затримали поблизу автівки. Ним виявився місцевий мешканець, 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські та документують цей злочин", – розповів начальник поліції Києва Андрей Крищенко.Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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