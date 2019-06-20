Винуватця смертельної аварії на Рівненщині, у якій загинуло троє волинян та дитина, взяли під варту

Два місяці під вартою проведе водій, який спричинив смертельну ДТП на Рівненщині.Засідання Рівненського міського суду щодо обрання запобіжного заходу 26-річному жителю Вінницької області відбулося 9 червня, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Нагадаємо, 7 червня, близько 18:25 водій автомобіля Mercedes-Benz Actros із напівпричепом виїхав на зустрічну смугу руху, де спочатку зіткнувся із автомобілем Audi А6, а потім — із автомобілем Chevrolet Aveo.У подальшому, автомобіль Audi А6 відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення із автомобілем ЗАЗ 11026.Від удару автомобіль Chevrolet Aveo злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинув водій — 60-річний житель Волинської області та троє пасажирів вказаної іномарки: 49-річний житель Волинської області, його 44-річна дружина, а також їх трирічний онук із Житомира.Керманича вантажівки одразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).9 червня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без прав внесення застави.Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.