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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу коронавірус підтвердили у 34 працівників птахофабрики у Володимирі

За останню добу коронавірус підтвердили у 34 працівників птахофабрики у Володимирі
У Володимирі-Волинському за останню добу виявили 43 нові випадки коронавірусу. Значна частина людей із цієї кількості – працівники володимир-волниської птахофабрики.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко.

За її словами, епідеміологи прогнозували поширення коронавірусної інфекції у Володимир-Волинському районі, а також розповсюдження випадків від вогнища, що на птахофабриці, через велику кількість працівників на ній, у тому числі – з інших районів.

Загалом тут працюють приблизно 1300 людей, тож провели тестування цільових груп. А за останню добу підтвердили коронавірус у 34 працівників птахофабрики, нині є ще 20 підозр.

Хворіють працівники цеху напівфабрикатів, що включає в себе забійний та фасувальний цехи і склад.

Серед тих, кого тестували, жителі міста Володимира-Волинського, Володимир-Волинського району, А також Нововолинська, Іваничівського і Турійського районів.

Зважаючи на це, у Володимир-Волинському районі станом на 10 червня показник захворюваності на COVID-19 – найвищий в області.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, спалах коронавірусу, птахофабрика
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