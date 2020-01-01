За останню добу коронавірус підтвердили у 34 працівників птахофабрики у Володимирі
Сьогодні, 13:32
У Володимирі-Волинському за останню добу виявили 43 нові випадки коронавірусу. Значна частина людей із цієї кількості – працівники володимир-волниської птахофабрики.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко.
За її словами, епідеміологи прогнозували поширення коронавірусної інфекції у Володимир-Волинському районі, а також розповсюдження випадків від вогнища, що на птахофабриці, через велику кількість працівників на ній, у тому числі – з інших районів.
Загалом тут працюють приблизно 1300 людей, тож провели тестування цільових груп. А за останню добу підтвердили коронавірус у 34 працівників птахофабрики, нині є ще 20 підозр.
Хворіють працівники цеху напівфабрикатів, що включає в себе забійний та фасувальний цехи і склад.
Серед тих, кого тестували, жителі міста Володимира-Волинського, Володимир-Волинського району, А також Нововолинська, Іваничівського і Турійського районів.
Зважаючи на це, у Володимир-Волинському районі станом на 10 червня показник захворюваності на COVID-19 – найвищий в області.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко.
За її словами, епідеміологи прогнозували поширення коронавірусної інфекції у Володимир-Волинському районі, а також розповсюдження випадків від вогнища, що на птахофабриці, через велику кількість працівників на ній, у тому числі – з інших районів.
Загалом тут працюють приблизно 1300 людей, тож провели тестування цільових груп. А за останню добу підтвердили коронавірус у 34 працівників птахофабрики, нині є ще 20 підозр.
Хворіють працівники цеху напівфабрикатів, що включає в себе забійний та фасувальний цехи і склад.
Серед тих, кого тестували, жителі міста Володимира-Волинського, Володимир-Волинського району, А також Нововолинська, Іваничівського і Турійського районів.
Зважаючи на це, у Володимир-Волинському районі станом на 10 червня показник захворюваності на COVID-19 – найвищий в області.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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