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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У ковельській лікарні на COVID-19 захворіли понад пів сотні працівників

У ковельській лікарні на COVID-19 захворіли понад пів сотні працівників
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні триває спалах коронавірусу. Станом на 10 червня інфекцію підхопили 54 працівники.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко.

За її словами, епідситуація в Ковелі залишається напруженою. Один з осередків хвороби – Ковельське МТМО. Тут захворіли 43 медики і 11 працівників адміністрації.

За останню добу COVID-19 підтвердили у 4 медиків цієї лікарні.

Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: спалах у Ковелі, МТМО, коронавірус
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