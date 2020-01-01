У ковельській лікарні на COVID-19 захворіли понад пів сотні працівників

У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні триває спалах коронавірусу. Станом на 10 червня інфекцію підхопили 54 працівники.Про це у коментарірозповіла головний санітарний лікар областіЗа її словами, епідситуація в Ковелі залишається напруженою. Один з осередків хвороби – Ковельське МТМО. Тут захворіли 43 медики і 11 працівників адміністрації.За останню добу COVID-19 підтвердили у 4 медиків цієї лікарні.Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на ВолиніЗа весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.