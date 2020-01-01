У ковельській лікарні на COVID-19 захворіли понад пів сотні працівників
Сьогодні, 18:40
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні триває спалах коронавірусу. Станом на 10 червня інфекцію підхопили 54 працівники.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко.
За її словами, епідситуація в Ковелі залишається напруженою. Один з осередків хвороби – Ковельське МТМО. Тут захворіли 43 медики і 11 працівників адміністрації.
За останню добу COVID-19 підтвердили у 4 медиків цієї лікарні.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко.
За її словами, епідситуація в Ковелі залишається напруженою. Один з осередків хвороби – Ковельське МТМО. Тут захворіли 43 медики і 11 працівників адміністрації.
За останню добу COVID-19 підтвердили у 4 медиків цієї лікарні.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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