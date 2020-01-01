Якщо ситуація не покращиться, карантин посилять на всій території Волині
Сьогодні, 16:02
На Волині можуть посилити карантинні заходи, якщо епідеміологічна ситуація не зміниться на краще.
Про це йшлося сьогодні, 10 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що наразі на Волині – високий показник інцидентності коронавірусу (кількості випадків на 100 тисяч населення). За останніх 7 днів цей показник становить 24,7 на 100 тисяч населення (при рекомендованому МОЗом 12 на 100 тис. населення). Зокрема, у Володимир-Волинському районі – 87,60, Камінь-Каширському районі – 45,34, м. Ковель – 46,89, Ківерцівському районі – 37,75, Луцькому районі – 28,34, Турійському – 27,07 та у Ратнівському районі – 17,37, у Луцьку – 21,61.
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Тож, зважаючи на таку ситуацію, наступний етап карантинних послаблень, який мав стартувати з 10 червня, у Волинській області не відбудеться.
Тобто, не відкриваються санаторії, ресторани, не дозволяється проводити спортивні та релігійні заходи, відвідування закладів дошкільної освіти, роботу закладів фізичної культури, відвідування занять у групах більше, ніж 10 осіб в закладах освіти, перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) взагалі відміняється. Діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях – теж під забороною.
Залишається працювати громадський транспорт та магазини, але з суворим дотриманням карантинних протиепідемічних вимог.
Окрім того, відбудеться посилення протиепідемічних заходів у Ратнівському та Ківерцівському районах. Зокрема, на в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району діятимуть карантинні пости.
«Якщо ситуація не покращиться до кінця тижня, то, можливо, карантин посилимо не локально, а у загальному по області», - сказала заступниця голови ОДА.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу.
Таку велику кількість пояснюють, з-поміж іншого, і тим, що тестування допомогла робити тернопільська лабораторія, взявши на себе частину навантаження. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
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Про це йшлося сьогодні, 10 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що наразі на Волині – високий показник інцидентності коронавірусу (кількості випадків на 100 тисяч населення). За останніх 7 днів цей показник становить 24,7 на 100 тисяч населення (при рекомендованому МОЗом 12 на 100 тис. населення). Зокрема, у Володимир-Волинському районі – 87,60, Камінь-Каширському районі – 45,34, м. Ковель – 46,89, Ківерцівському районі – 37,75, Луцькому районі – 28,34, Турійському – 27,07 та у Ратнівському районі – 17,37, у Луцьку – 21,61.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За останню добу коронавірус підтвердили у 34 працівників птахофабрики у Володимирі
Тож, зважаючи на таку ситуацію, наступний етап карантинних послаблень, який мав стартувати з 10 червня, у Волинській області не відбудеться.
Тобто, не відкриваються санаторії, ресторани, не дозволяється проводити спортивні та релігійні заходи, відвідування закладів дошкільної освіти, роботу закладів фізичної культури, відвідування занять у групах більше, ніж 10 осіб в закладах освіти, перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) взагалі відміняється. Діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях – теж під забороною.
Залишається працювати громадський транспорт та магазини, але з суворим дотриманням карантинних протиепідемічних вимог.
Окрім того, відбудеться посилення протиепідемічних заходів у Ратнівському та Ківерцівському районах. Зокрема, на в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району діятимуть карантинні пости.
«Якщо ситуація не покращиться до кінця тижня, то, можливо, карантин посилимо не локально, а у загальному по області», - сказала заступниця голови ОДА.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу.
Таку велику кількість пояснюють, з-поміж іншого, і тим, що тестування допомогла робити тернопільська лабораторія, взявши на себе частину навантаження. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
По перше: припиніть тимчасово роботу в області всіх ринків без виключення; по друге: транспорт нехай курсує чи міжрайонного сполучення чи у містах нашої області, але для того, щоб не вештались без масок на обличчі та гумових рукавичок: діти, пенсіонери, жуліки, шахраї і цигани по салонах транспорту, Волинська ОДА повинна запровадити для робочого населення пропускний режим для поїздок у громадському транспорті і маршрутках. Перепустка може бути як паперова так і в електронному вигляді, при цьому одноразові для однієї поїздки та багаторазові для 10 і більше поїздок на транспорті. При отримані перепустки на проїзд, відповідний на то департамент у обов"язковому порядку від громадянина буде вимагати паспорт, щоб було видно: хто отримує перепустку, місцевий це роботяга, чиновник чи пенсіонер або чужий з далека. Тут зразу можна спитати, що чужий робить в Луцьку чи Ковелі, чого вештається без діла? Наприклад необхідно пенсіонеру перепустку - замовляє на дві, три або чотири поїздки у лікарню з дитиною чи без дитини і т.д. От побачите у транспорті будуть їздити тільки ті пасажири кому дійсно треба у лікарню чи на роботу. А через три, чотири тижні карантин можна пом"якшити.
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