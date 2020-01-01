У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу
Сьогодні, 17:08
У Луцьку на вулиці Мазепи через зіткнення з легковиком перекинулася вантажівка. Аварія сталася у середу, 10 червня близько 15:00.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.
Відомо, що внаслідок зіткнення із легковиком Skoda вантажівка перекинулася і перегородила частину дороги. Автівки отримали механічні ушкодження. Постраждалих в аварії немає.
На місці працювала патрульна поліції.
Фото видання Конкурент.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.
Відомо, що внаслідок зіткнення із легковиком Skoda вантажівка перекинулася і перегородила частину дороги. Автівки отримали механічні ушкодження. Постраждалих в аварії немає.
На місці працювала патрульна поліції.
Фото видання Конкурент.
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