У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу





Про це Інформаційному агентству



Відомо, що внаслідок зіткнення із легковиком Skoda вантажівка перекинулася і перегородила частину дороги. Автівки отримали механічні ушкодження. Постраждалих в аварії немає.



На місці працювала патрульна поліції.



Фото видання



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Мазепи через зіткнення з легковиком перекинулася вантажівка. Аварія сталася у середу, 10 червня близько 15:00.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.Відомо, що внаслідок зіткнення із легковиком Skoda вантажівка перекинулася і перегородила частину дороги. Автівки отримали механічні ушкодження. Постраждалих в аварії немає.На місці працювала патрульна поліції.Фото видання Конкурент

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