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У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу

У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу
У Луцьку на вулиці Мазепи через зіткнення з легковиком перекинулася вантажівка. Аварія сталася у середу, 10 червня близько 15:00.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.

Відомо, що внаслідок зіткнення із легковиком Skoda вантажівка перекинулася і перегородила частину дороги. Автівки отримали механічні ушкодження. Постраждалих в аварії немає.

На місці працювала патрульна поліції.

Фото видання Конкурент.
У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу

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Теги: вантажівка, Луцьк, аварія
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