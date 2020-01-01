Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО

На під’їзді до Рівного загорілася вантажівка, яка перевозила деревину.Відео пожежі опублікували на інстаграм-сторінціПожежа сталася поблизу села Великий Житин.За словами речника ГУ ДСНС в Рівненській області Дмитра Мельника, у вантажному авто загорівся двигун під час руху.Водій вантажівки самостійно загасив вогнегасником. Автомобіль та вантаж не постраждали.