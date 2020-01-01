Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО
10 червень, 23:43
На під’їзді до Рівного загорілася вантажівка, яка перевозила деревину.
Відео пожежі опублікували на інстаграм-сторінці
Пожежа сталася поблизу села Великий Житин.
За словами речника ГУ ДСНС в Рівненській області Дмитра Мельника, у вантажному авто загорівся двигун під час руху.
Водій вантажівки самостійно загасив вогнегасником. Автомобіль та вантаж не постраждали.
Відео пожежі опублікували на інстаграм-сторінці
Пожежа сталася поблизу села Великий Житин.
За словами речника ГУ ДСНС в Рівненській області Дмитра Мельника, у вантажному авто загорівся двигун під час руху.
Водій вантажівки самостійно загасив вогнегасником. Автомобіль та вантаж не постраждали.
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Великий Житин. Горить фура з лісом
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