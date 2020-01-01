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Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО

Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО
На під’їзді до Рівного загорілася вантажівка, яка перевозила деревину.

Відео пожежі опублікували на інстаграм-сторінці

Пожежа сталася поблизу села Великий Житин.

За словами речника ГУ ДСНС в Рівненській області Дмитра Мельника, у вантажному авто загорівся двигун під час руху.

Водій вантажівки самостійно загасив вогнегасником. Автомобіль та вантаж не постраждали.


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Великий Житин. Горить фура з лісом


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Теги: Рівне, пожежа
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