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Із браконьєрів, які вполювали дику козулю на Волині, через суд хочуть стягнути 32 тисячі

Із браконьєрів, які вполювали дику козулю на Волині, через суд хочуть стягнути 32 тисячі
На Волині прокурори наполягають на стягненні з браконьєрів шкоди, заподіяної незаконним полюванням.

Зазнчається, що 23 квітня 2020 року 39-річний мешканець села Прилісне та 42-річний мешканець села Галузія Маневицького району незаконно вполювали дику козулю на території Галузіївського лісництва, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Щодо обох браконьєрів склали протоколи про порушення ними правил полювання. Суд наклав на них стягнення у виді штрафу.

Прокурори ж у суді наполягатимуть на стягненні з горе-мисливців 32 тис. грн шкоди, завданої порушенням природоохоронного законодавства.

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Теги: браконьєри, суд, косуля
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