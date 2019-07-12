Із браконьєрів, які вполювали дику козулю на Волині, через суд хочуть стягнути 32 тисячі
Сьогодні, 17:44
На Волині прокурори наполягають на стягненні з браконьєрів шкоди, заподіяної незаконним полюванням.
Зазнчається, що 23 квітня 2020 року 39-річний мешканець села Прилісне та 42-річний мешканець села Галузія Маневицького району незаконно вполювали дику козулю на території Галузіївського лісництва, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Щодо обох браконьєрів склали протоколи про порушення ними правил полювання. Суд наклав на них стягнення у виді штрафу.
Прокурори ж у суді наполягатимуть на стягненні з горе-мисливців 32 тис. грн шкоди, завданої порушенням природоохоронного законодавства.
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Зазнчається, що 23 квітня 2020 року 39-річний мешканець села Прилісне та 42-річний мешканець села Галузія Маневицького району незаконно вполювали дику козулю на території Галузіївського лісництва, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Щодо обох браконьєрів склали протоколи про порушення ними правил полювання. Суд наклав на них стягнення у виді штрафу.
Прокурори ж у суді наполягатимуть на стягненні з горе-мисливців 32 тис. грн шкоди, завданої порушенням природоохоронного законодавства.
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