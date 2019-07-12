Із браконьєрів, які вполювали дику козулю на Волині, через суд хочуть стягнути 32 тисячі





Зазнчається, що 23 квітня 2020 року 39-річний мешканець села Прилісне та 42-річний мешканець села Галузія Маневицького району



Щодо обох браконьєрів склали протоколи про порушення ними правил полювання. Суд наклав на них стягнення у виді штрафу.



Прокурори ж у суді наполягатимуть на стягненні з горе-мисливців 32 тис. грн шкоди, завданої порушенням природоохоронного законодавства.

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