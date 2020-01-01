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У Луцьку – ДТП за участю двох автівок, одна з машин влетіла у паркан новобудови. ФОТО

У Луцьку – ДТП за участю двох автівок, одна з машин влетіла у паркан новобудови. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилася аварія за участю двох автівок, одна з яких у результаті пригоди влетіла у тимчасовий металевий паркан.

ДТП сталася зранку 12 червня, поблизу мосту на Рівненській. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, зіткнулись Skoda та Peugeot. Від удару одна з автівок влетіла у паркан новобудови.

Обидва легковики отримали значні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Луцьку – ДТП за участю двох автівок, одна з машин влетіла у паркан новобудови. ФОТО
У Луцьку – ДТП за участю двох автівок, одна з машин влетіла у паркан новобудови. ФОТО
У Луцьку – ДТП за участю двох автівок, одна з машин влетіла у паркан новобудови. ФОТО

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Теги: Луцьк, авто, паркан, аварія
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