У Луцьку – ДТП за участю двох автівок, одна з машин влетіла у паркан новобудови. ФОТО





ДТП сталася зранку 12 червня, поблизу мосту на Рівненській. Про це



За їхніми словами, зіткнулись Skoda та Peugeot. Від удару одна з автівок влетіла у паркан новобудови.



Обидва легковики отримали значні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській трапилася аварія за участю двох автівок, одна з яких у результаті пригоди влетіла у тимчасовий металевий паркан.ДТП сталася зранку 12 червня, поблизу мосту на Рівненській. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, зіткнулись Skoda та Peugeot. Від удару одна з автівок влетіла у паркан новобудови.Обидва легковики отримали значні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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