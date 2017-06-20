На Волині покарали горе-матір, через недогляд якої 6-річна дівчинка отримала опіки

За злісне невиконання обов’язків по догляду за 6-річною донькою судили 29-річною мешканку одного із сіл Ратнівського району.Так, увечері 8 квітня 2020 року на дитині, яка перебувала без нагляду дорослих, внаслідок ігор із сірниками спалахнув одяг – і вона отримала опіки, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Нетвереза мати, доставивши доньку в лікарню, від госпіталізації дитини після надання їй спеціалізованої медичної допомоги письмово відмовилася, проте дівчинку залишили в лікарняному закладі.До слова, жінка виховує чотирьох малолітніх дітей. Сім'я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.Горе-мати визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України. Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі із застосуванням однорічного іспитового строку.