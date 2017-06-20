На Волині покарали горе-матір, через недогляд якої 6-річна дівчинка отримала опіки
Сьогодні, 16:53
За злісне невиконання обов’язків по догляду за 6-річною донькою судили 29-річною мешканку одного із сіл Ратнівського району.
Так, увечері 8 квітня 2020 року на дитині, яка перебувала без нагляду дорослих, внаслідок ігор із сірниками спалахнув одяг – і вона отримала опіки, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нетвереза мати, доставивши доньку в лікарню, від госпіталізації дитини після надання їй спеціалізованої медичної допомоги письмово відмовилася, проте дівчинку залишили в лікарняному закладі.
До слова, жінка виховує чотирьох малолітніх дітей. Сім'я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
Горе-мати визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України. Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі із застосуванням однорічного іспитового строку.
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Так, увечері 8 квітня 2020 року на дитині, яка перебувала без нагляду дорослих, внаслідок ігор із сірниками спалахнув одяг – і вона отримала опіки, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нетвереза мати, доставивши доньку в лікарню, від госпіталізації дитини після надання їй спеціалізованої медичної допомоги письмово відмовилася, проте дівчинку залишили в лікарняному закладі.
До слова, жінка виховує чотирьох малолітніх дітей. Сім'я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
Горе-мати визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України. Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі із застосуванням однорічного іспитового строку.
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