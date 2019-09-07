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У двох районах Волині ліквідовують наслідки буревію. ФОТО

У двох районах Волині ліквідовують наслідки буревію. ФОТО
У Любомльському районі заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Анатолій Костик, разом з головою Любомльської РДА Ігорем Оксенчуком, об’їхав села Любомльського а Шацького районів, які постраждали від негоди найбільше.

Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.

На щастя, серйозних збитків буревій не наніс, хоча трохи неприємностей таки завдав. Так у селі Хворостів на сільську амбулаторію, внаслідок сильного вітру, впало дерево, зламались дві електроопори через що 40% осель лишилося без електроенергії, подекуди зірваний шифер із приватних будинків та пошкоджені паркани.

У селі Машів більше постраждав ліс, де поламало чимало дерев, на школі зірвало кілька листків шиферу.

У Любомлі негода зривала покрівлю з дахів та ламала дерева, однак комунальні служби оперативно розчищали проїжджі шляхи від дерев та гілок, які заважали руху автомобілів.

Сильні пориви вітру зафіксували і на Шаччині. На території трьох населених пунктів – Пульма, Підманове та Острівя вітер повиривав дерева з корінням та частково зняв шифер на приватних садибах. Під час буревію із приміщення Пульмівської сільської ради і клубу, які знаходяться в одному приміщенні, зірвало металеву покрівлю. У цьому ж селі через блискавку сталася пожежа у будинку, в який після ремонту планували в’їхати господарі. На території дитячого табору «Супутник» буревій повиривав з корінням два десятки дерев.

За словами Анатолія Костика, громади сіл та місцева влада районів активно працюють над ліквідацією наслідків негоди та збирають інформацію про втрати. «Місцеве населення та влада активно співпрацюють, аби спільними зусиллями якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії. На щастя, обійшлося без людських втрат і це - головне», - резюмував посадовець.


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Теги: буревій, Любомльський район, Шацький район, збитки
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