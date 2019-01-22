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У Луцьку стерилізували 40 безпритульних тварин

У Луцьку стерилізували 40 безпритульних тварин
У луцькому комунальному підприємстві “Ласка” ветеринари майже тиждень вакцинують і стерилізують собак та кішок. Маніпуляції безпритульним тваринам роблять безоплатно.

Представники міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня, - розповіла Суспільному директорка КП Ласка Оксана Богданюк.

Ветеринар Дмитро Чернецький має мобільний хірургічний блок.

“Тут проводяться всі операції, в основному це видалення репродуктивних органів у тварин, або стерилізація як кажуть в народі. І вакцинація від сказу, обов’язково”, - каже ветеринар.

"Собаки не будуть розмножуватися і не будуть з’являтися нові безпритульні песики, котики", - розповідає Анна Романенко. Дівчина привела безпритульну собаку, якою опікується, на вакцинацію та стерилізацію.

В інші дні безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тварин Віталій Столярук.

Директорка КП Ласка Оксана Богданюк каже, що на тритижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень . Це – проживання, харчування.


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Теги: КП Ласка, бездомні тварини, стерилізація
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Коментарі 1
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У Луцьку безплатно стерилізували 40 безпритульних тварин))) А раніше тварини безпритульні мусили платити?)))
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