У Луцьку стерилізували 40 безпритульних тварин





Представники міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня, - розповіла Оксана Богданюк.



Ветеринар Дмитро Чернецький має мобільний хірургічний блок.



“Тут проводяться всі операції, в основному це видалення репродуктивних органів у тварин, або стерилізація як кажуть в народі. І вакцинація від сказу, обов’язково”, - каже ветеринар.



"Собаки не будуть розмножуватися і не будуть з’являтися нові безпритульні песики, котики", - розповідає Анна Романенко. Дівчина привела безпритульну собаку, якою опікується, на вакцинацію та стерилізацію.



В інші дні безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тварин Віталій Столярук.



Директорка КП Ласка Оксана Богданюк каже, що на тритижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень . Це – проживання, харчування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому комунальному підприємстві “Ласка” ветеринари майже тиждень вакцинують і стерилізують собак та кішок. Маніпуляції безпритульним тваринам роблять безоплатно.Представники міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня, - розповіла Суспільному директорка КП ЛаскаВетеринармає мобільний хірургічний блок.“Тут проводяться всі операції, в основному це видалення репродуктивних органів у тварин, або стерилізація як кажуть в народі. І вакцинація від сказу, обов’язково”, - каже ветеринар."Собаки не будуть розмножуватися і не будуть з’являтися нові безпритульні песики, котики", - розповідає. Дівчина привела безпритульну собаку, якою опікується, на вакцинацію та стерилізацію.В інші дні безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тваринДиректорка КП Ласка Оксана Богданюк каже, що на тритижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень . Це – проживання, харчування.

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