У Луцьку стерилізували 40 безпритульних тварин
Сьогодні, 15:32
У луцькому комунальному підприємстві “Ласка” ветеринари майже тиждень вакцинують і стерилізують собак та кішок. Маніпуляції безпритульним тваринам роблять безоплатно.
Представники міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня, - розповіла Суспільному директорка КП Ласка Оксана Богданюк.
Ветеринар Дмитро Чернецький має мобільний хірургічний блок.
“Тут проводяться всі операції, в основному це видалення репродуктивних органів у тварин, або стерилізація як кажуть в народі. І вакцинація від сказу, обов’язково”, - каже ветеринар.
"Собаки не будуть розмножуватися і не будуть з’являтися нові безпритульні песики, котики", - розповідає Анна Романенко. Дівчина привела безпритульну собаку, якою опікується, на вакцинацію та стерилізацію.
В інші дні безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тварин Віталій Столярук.
Директорка КП Ласка Оксана Богданюк каже, що на тритижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень . Це – проживання, харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Представники міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня, - розповіла Суспільному директорка КП Ласка Оксана Богданюк.
Ветеринар Дмитро Чернецький має мобільний хірургічний блок.
“Тут проводяться всі операції, в основному це видалення репродуктивних органів у тварин, або стерилізація як кажуть в народі. І вакцинація від сказу, обов’язково”, - каже ветеринар.
"Собаки не будуть розмножуватися і не будуть з’являтися нові безпритульні песики, котики", - розповідає Анна Романенко. Дівчина привела безпритульну собаку, якою опікується, на вакцинацію та стерилізацію.
В інші дні безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тварин Віталій Столярук.
Директорка КП Ласка Оксана Богданюк каже, що на тритижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень . Це – проживання, харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
У Луцьку безплатно стерилізували 40 безпритульних тварин))) А раніше тварини безпритульні мусили платити?)))
Вибір редактора
Останні новини
Друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19: на Волині поки не буде послаблення карантину
Сьогодні, 16:38
Рекорд заражень: у МОЗ пояснили причину різкого спалаху Covid-19
Сьогодні, 16:07
У Луцьку стерилізували 40 безпритульних тварин
Сьогодні, 15:32
Пробне ЗНО можна буде пройти вдома
Сьогодні, 14:47
Відремонтовану ділянку дороги на Волині планують ввести в експлуатацію до кінця червня
Сьогодні, 14:26