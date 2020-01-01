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Курс валют у Луцьку на 15 червня

Курс валют у Луцьку на 15 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.539, а продаж – 26.842.

Євро при купівлі становить – 29.716, продажу – 30.345.

Курс російського рубля: купівля – 0,336, продаж – 0,389.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.778.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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