Курс валют у Луцьку на 15 червня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.539, а продаж – 26.842.
Євро при купівлі становить – 29.716, продажу – 30.345.
Курс російського рубля: купівля – 0,336, продаж – 0,389.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.778.
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Євро при купівлі становить – 29.716, продажу – 30.345.
Курс російського рубля: купівля – 0,336, продаж – 0,389.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.778.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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