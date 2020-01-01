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«Брама у світ смаків» запрошує на безпечну літню терасу*

«Брама у світ смаків» запрошує на безпечну літню терасу*
Луцький заклад «Брама у світ смаків» запрошує гостей почастувати смачними стравами, випити освіжаючих напоїв і насолодитися приємною атмосферою на літньому майданчику ресторації.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

У ресторації переконують, що серед різноманіття позицій у меню, кожен зможе знайти власні улюблені страви, аби смакувати ними знову і знову.


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Теги: Брама у світ смаків, Луцьк, реклама, літня тераса
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