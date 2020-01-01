«Брама у світ смаків» запрошує на безпечну літню терасу*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



У ресторації переконують, що серед різноманіття позицій у меню, кожен зможе знайти власні улюблені страви, аби смакувати ними знову і знову.

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