Повідомили про ситуацію з COVID-19 у медзакладах Волині
Сьогодні, 13:17
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у медичних закладах Волині, де зафіксували спалахи хвороби.
Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що з початку епідемії у Ківерцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги зареєстрували 12 випадків коронавірусу (захворіли 1 лікар, 4 медсестри, 2 водії, 5 працівників адміністрації).
За словами посадовиці, дещо покращилася ситуація з COVID-19 у психіатричній лікарні Олики. Зокрема, одужала 51 особа (33 пацієнти, 18 медичних працівників). Продовжують хворіти 24 особи.
«Вогнище локалізовано. Всі необхідні заходи в лікарні тривають», - сказала Щербак.
Нестійкою залишається епідемологічна ситуація в Ковелі. Триває спалах у Ковельському МТМО, де з початку епідемії на коронавірус захворіли 55 осіб (44 медпрацівники, 11 працівників адміністрації). 6 медиків одужали.
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Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що з початку епідемії у Ківерцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги зареєстрували 12 випадків коронавірусу (захворіли 1 лікар, 4 медсестри, 2 водії, 5 працівників адміністрації).
За словами посадовиці, дещо покращилася ситуація з COVID-19 у психіатричній лікарні Олики. Зокрема, одужала 51 особа (33 пацієнти, 18 медичних працівників). Продовжують хворіти 24 особи.
«Вогнище локалізовано. Всі необхідні заходи в лікарні тривають», - сказала Щербак.
Нестійкою залишається епідемологічна ситуація в Ковелі. Триває спалах у Ковельському МТМО, де з початку епідемії на коронавірус захворіли 55 осіб (44 медпрацівники, 11 працівників адміністрації). 6 медиків одужали.
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