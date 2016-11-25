У Держприкордонній службі назвали причини великих черг на кордоні з Польщею





Про це повідомив перший заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – начальник штабу Олексій Гавель на брифінгу на території пункту пропуску "Шегині", передає кореспондент



«На даний час ми перебуваємо у пункті пропуску з автомобільного сполучення "Шегині“, де здійснюється оформлення у пішому порядку громадян України. Черга перед польським пунктом пропуску "Медика“ становить біля 100 громадян України, які оформленні у прикордонному відношенні, і тривають заходи щодо оформлення польськими прикордонниками», - заявив він.



За його словами, черга виникла у зв’язку з тим, що по прибуттю на територію Польщі її прикордонники здійснюють температурний скринінг, потім проводяться контрольні операції зі встановлення правил і законності підстав для перебування на території цієї країни.



Гавель зауважив, що польські прикордонники зв’язуються з роботодавцями для отримання підтвердження запрошень, мети та місця перебування в Польщі громадян України.



Він зауважив, що по прибуттю на територію Польщі деякі категорії громадян України підпадають під самоізоляцію.



«З 16 травня у нас здійснюється піший перехід, єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де здійснюється піше оформлення, це пункт пропуску “Шегині”. З початку функціонування пішого переходу з 16 травня у нас всього оформлення біля 76 тис. громадян України як на вхід, так і на вихід. З 1 червня спостерігається збільшення руху українців на вихід з України», - зазначив Гавель.



Він додав, що з 1 червня спостерігається збільшення пасажиропотоку з України майже утричі: «У середньому за добу на вхід оформляється біля 600 осіб, то на вихід на даний час у нас майже 2,5 тис. громадян України оформлюється, і тому у нас виникають черги перед пунктом пропуску «Медика».



Представник Держприкордонслужби повідомив, що нині тривають заходи з «локалізації цієї ситуації», відбуваються переговорні процеси як на рівні адміністрації прикордонної служби, так і на місцевих рівнях.



«Основна ситуація, щоб зняти цю проблематику, виходим на Республіку Польща, на керівництво, щоб разом з Мінінфраструктури і МЗС відновити рух залізничних потягів, щоб курсували електрички зі Львова, які можуть одночасно забирати близько 700 громадян в один тільки напрямок. Також вирішується питання щодо запуску та відкриття автомобільного сполучення. На даний час у нас постановою Кабміну від 20 травня відкриті усі автомобільні пункти пропуску, на даний час ми очікуємо погодження від польської сторони щодо відкриття автомобільного сполучення», - додав перший заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великі черги у пункті пропуску "Шегині" сталися через те, що польські прикордонники здійснюють подорожуючим температурний скринінг та контрольні операції зі встановлення правил і законності підстав для перебування на території Польщі.Про це повідомив перший заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – начальник штабуна брифінгу на території пункту пропуску "Шегині", передає кореспондент УНІАН «На даний час ми перебуваємо у пункті пропуску з автомобільного сполучення "Шегині“, де здійснюється оформлення у пішому порядку громадян України. Черга перед польським пунктом пропуску "Медика“ становить біля 100 громадян України, які оформленні у прикордонному відношенні, і тривають заходи щодо оформлення польськими прикордонниками», - заявив він.За його словами, черга виникла у зв’язку з тим, що по прибуттю на територію Польщі її прикордонники здійснюють температурний скринінг, потім проводяться контрольні операції зі встановлення правил і законності підстав для перебування на території цієї країни.Гавель зауважив, що польські прикордонники зв’язуються з роботодавцями для отримання підтвердження запрошень, мети та місця перебування в Польщі громадян України.Він зауважив, що по прибуттю на територію Польщі деякі категорії громадян України підпадають під самоізоляцію.«З 16 травня у нас здійснюється піший перехід, єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де здійснюється піше оформлення, це пункт пропуску “Шегині”. З початку функціонування пішого переходу з 16 травня у нас всього оформлення біля 76 тис. громадян України як на вхід, так і на вихід. З 1 червня спостерігається збільшення руху українців на вихід з України», - зазначив Гавель.Він додав, що з 1 червня спостерігається збільшення пасажиропотоку з України майже утричі: «У середньому за добу на вхід оформляється біля 600 осіб, то на вихід на даний час у нас майже 2,5 тис. громадян України оформлюється, і тому у нас виникають черги перед пунктом пропуску «Медика».Представник Держприкордонслужби повідомив, що нині тривають заходи з «локалізації цієї ситуації», відбуваються переговорні процеси як на рівні адміністрації прикордонної служби, так і на місцевих рівнях.«Основна ситуація, щоб зняти цю проблематику, виходим на Республіку Польща, на керівництво, щоб разом з Мінінфраструктури і МЗС відновити рух залізничних потягів, щоб курсували електрички зі Львова, які можуть одночасно забирати близько 700 громадян в один тільки напрямок. Також вирішується питання щодо запуску та відкриття автомобільного сполучення. На даний час у нас постановою Кабміну від 20 травня відкриті усі автомобільні пункти пропуску, на даний час ми очікуємо погодження від польської сторони щодо відкриття автомобільного сполучення», - додав перший заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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