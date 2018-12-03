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Місту Володимир-Волинський хочуть повернути історичну назву

Місту Володимир-Волинський хочуть повернути історичну назву
Жителі Володимира-Волинського хочуть забрати приставку “Волинський” із назви міста.

Наразі уже є зареєстрований проєкт рішення щодо перейменування міста у Володимир. Про це розповів депутат Володимир-Волинської міської ради і місцевий активіст Максим Клим’юк, - пише 12 канал.

“Насправді це питання піднімалося неодноразово депутатами, активними громадянами, реєструвалася петиція. Але віз і нині там. Зареєстрований проект рішення дає нам можливість вкотре грунтовно повернутися до даного питання. Я переконаний, що депутати повинні приймати рішення, опираючись на думку абсолютної більшості жителів, для яких Володимир – це не просто назва, а частинка життя, спогадів, планів на майбутнє”, – сказав Максим Клим’юк.

Не перейменування, а повернення історичної назви

До слова, історики наполягають, що саме Володимир – історична назва міста. А приставка “Волинський” з’явилася лише у 18 столітті.

“Це не питання перейменування міста, а повернення йому давньої назви, яка була дана з самого початку”, – сказав директор історичного музею імені Дверницького Володимир Стемковський.

“Давайте звернемося до літопису “Повість минулих літ”. Там вперше згадується наше місто з назвою саме Володимир. Приставка “Волинський” була дана йому лише у 18 столітті, коли Катерина ІІ приєднала Волинь до Російської імперії”, – пояснив науковий співробітник історичного музею імені Дверницького Богдан Янович.

У скільки обійдеться зміна назви міста

Максим Клим’юк пояснив, що для пересічних жителів Володимира-Волинського зміна його назви нічого не коштує.

“Жодних документів вам міняти не доведеться, усі вони залишатимуться дійсними із старою назвою міста. А коли ви за власними потребами будете міняти документи або отримувати нові (зміна паспорта, наприклад), то в них вже буде вказана нова назва міста”, – розповів депутат.

А оцінити вартість перейменування для бюджету міста можна із досвіду Вараша, який донедавна називався Кузнецовськом.

“Це місто за кількістю населення приблизно таке ж, як і Володимир-Волинський. На весь процес перейменування потратили 300 000 гривень. Це рівно стільки, у скільки нам обійшлася інсталяція “Я люблю Володимир”, – зауважив Максим Клим’юк.

Що може дати перейменування для Володимира-Волинського?

Депутат наголошує, що це буде новий подих для розвитку туризму.

“Це можливість нагадати Україні про історію, яку творив князь Володимир, повернути нам і нашим нащадкам генетичну та історичну пам’ять”, – сказав Максим Клим’юк.

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Теги: назва, перейменування, Володимир-Волинський
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Коментарі 2
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Пішов він на йух цей активіст.
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Все правильно ,місто повинно називатись Володимиром ,як воно було засноване,а не так як хотілось брудним кацапським ублюдкам .
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