Місту Володимир-Волинський хочуть повернути історичну назву





Наразі уже є зареєстрований проєкт рішення щодо перейменування міста у Володимир. Про це розповів депутат Володимир-Волинської міської ради і місцевий активіст Максим Клим’юк, - пише



“Насправді це питання піднімалося неодноразово депутатами, активними громадянами, реєструвалася петиція. Але віз і нині там. Зареєстрований проект рішення дає нам можливість вкотре грунтовно повернутися до даного питання. Я переконаний, що депутати повинні приймати рішення, опираючись на думку абсолютної більшості жителів, для яких Володимир – це не просто назва, а частинка життя, спогадів, планів на майбутнє”, – сказав Максим Клим’юк.



Не перейменування, а повернення історичної назви



До слова, історики наполягають, що саме Володимир – історична назва міста. А приставка “Волинський” з’явилася лише у 18 столітті.



“Це не питання перейменування міста, а повернення йому давньої назви, яка була дана з самого початку”, – сказав директор історичного музею імені Дверницького Володимир Стемковський.



“Давайте звернемося до літопису “Повість минулих літ”. Там вперше згадується наше місто з назвою саме Володимир. Приставка “Волинський” була дана йому лише у 18 столітті, коли Катерина ІІ приєднала Волинь до Російської імперії”, – пояснив науковий співробітник історичного музею імені Дверницького Богдан Янович.



У скільки обійдеться зміна назви міста



Максим Клим’юк пояснив, що для пересічних жителів Володимира-Волинського зміна його назви нічого не коштує.



“Жодних документів вам міняти не доведеться, усі вони залишатимуться дійсними із старою назвою міста. А коли ви за власними потребами будете міняти документи або отримувати нові (зміна паспорта, наприклад), то в них вже буде вказана нова назва міста”, – розповів депутат.



А оцінити вартість перейменування для бюджету міста можна із досвіду Вараша, який донедавна називався Кузнецовськом.



“Це місто за кількістю населення приблизно таке ж, як і Володимир-Волинський. На весь процес перейменування потратили 300 000 гривень. Це рівно стільки, у скільки нам обійшлася інсталяція “Я люблю Володимир”, – зауважив Максим Клим’юк.



Що може дати перейменування для Володимира-Волинського?



Депутат наголошує, що це буде новий подих для розвитку туризму.



“Це можливість нагадати Україні про історію, яку творив князь Володимир, повернути нам і нашим нащадкам генетичну та історичну пам’ять”, – сказав Максим Клим’юк.

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