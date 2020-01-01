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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

66-річний чоловік з Луцька, що помер від ускладнень COVID-19, мав супутні хвороби

66-річний чоловік з Луцька, що помер від ускладнень COVID-19, мав супутні хвороби
На Волині за останню добу зареєстрували дві смерті від ускладнень коронавірусу. Померла 48-річна фельдшерка із Камінь-Каширського району та 66-річний житель Луцька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, лучанин захворів 24 травня. Через тиждень, 31 травня, від звернувся за медичною допомогою. Чоловіка госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.

8 червня через погіршення стану здоров’я його перевели на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Тут, на жаль, через декілька днів чоловік помер.

Наталія Янко наголосила, що лучанин мав серцево-судинні захворювання.

Загалом на Волині від ускладнень коронавірусу померли 45 людей. Станом на 16 червня в області зареєстрували 1499 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 101 у дітей та 274 – у медичних працівників. Одужали 462 особи, з них 37 дітей та 87 медичних працівників.

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Теги: коронавірус, хвороба, лучанин
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Коментарі 1
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Тепер так зручно медикам, вмер від халатності і непрофесіоналізму - спишемо на коронавірус)
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