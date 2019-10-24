Затримали волинянина, який викрав автомобіль





Зазначають, що викрадача через кілька годин після скоєння злочину затримали у Ковелі, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.



Наразі вирішують питання про повідомлення громадянину про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом із проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 289 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затримали неодноразово судимого волинянина, який вранці 16 червня в селі Крухиничі Локачинського району зі складського приміщення викрав автомобіль Volkswagen LT.Зазначають, що викрадача через кілька годин після скоєння злочину затримали у Ковелі, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.Наразі вирішують питання про повідомлення громадянину про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом із проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 289 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).

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