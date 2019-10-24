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Затримали волинянина, який викрав автомобіль

Затримали волинянина, який викрав автомобіль
Затримали неодноразово судимого волинянина, який вранці 16 червня в селі Крухиничі Локачинського району зі складського приміщення викрав автомобіль Volkswagen LT.

Зазначають, що викрадача через кілька годин після скоєння злочину затримали у Ковелі, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Наразі вирішують питання про повідомлення громадянину про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом із проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 289 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).


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Теги: авто, крадіжка, Волинь, затримання
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