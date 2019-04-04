У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»





Проаналізувати ситуацію сюди прибули міський голова Олег Кіндер та його заступники Михайло Гетьман та Ігор Прокопів. Про це інформують на сайті



Робітники ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» сьогодні працюють у підтрибунних приміщеннях. Закінчують штукатурити стіни, обкладати плиткою душові кабіни та облаштовувати санвузли. Також займаються встановленням підвіконь, на черзі — укладання паркету, монтаж стелі та оздоблення стін.



Завершується перший етап реконструкції спортивного об'єкта. Його кошторисна вартість 32,5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — понад 826 тисяч євро у рамках реалізації спільного міжнародного проєкту з однойменними польським та білоруським містами Щучин. Значну суму коштів виділено з бюджету міста.



Щодо реалізації другого етапу, то вже прокладено мережі електро- та водопостачання, каналізації та водовідведення. На це спрямовано понад 38 мільйонів гривень. Триває будівельно-монтажний процес у приміщеннях котельні та трансформаторної підстанції.



Спеціалісти ПП “МП Нововолинськсантехмонтаж” займаються благоустроєм прилеглої території, викладанням бруківки на території майбутніх місць паркування автотранспорту.



Міський голова Олег Кіндер подякував всім працівникам за старання та дотримання графіка виконання робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гарячу літню пору на стадіоні “Локомотив” кипить робота. Будівельники, які зводять транскордонний Центр діалогу культур, виходять на фінішну пряму.Проаналізувати ситуацію сюди прибули міський головата його заступникита. Про це інформують на сайті Ковельради Робітники ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» сьогодні працюють у підтрибунних приміщеннях. Закінчують штукатурити стіни, обкладати плиткою душові кабіни та облаштовувати санвузли. Також займаються встановленням підвіконь, на черзі — укладання паркету, монтаж стелі та оздоблення стін.Завершується перший етап реконструкції спортивного об'єкта. Його кошторисна вартість 32,5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — понад 826 тисяч євро у рамках реалізації спільного міжнародного проєкту з однойменними польським та білоруським містами Щучин. Значну суму коштів виділено з бюджету міста.Щодо реалізації другого етапу, то вже прокладено мережі електро- та водопостачання, каналізації та водовідведення. На це спрямовано понад 38 мільйонів гривень. Триває будівельно-монтажний процес у приміщеннях котельні та трансформаторної підстанції.Спеціалісти ПП “МП Нововолинськсантехмонтаж” займаються благоустроєм прилеглої території, викладанням бруківки на території майбутніх місць паркування автотранспорту.Міський голова Олег Кіндер подякував всім працівникам за старання та дотримання графіка виконання робіт.

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