вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»

У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»
У гарячу літню пору на стадіоні “Локомотив” кипить робота. Будівельники, які зводять транскордонний Центр діалогу культур, виходять на фінішну пряму.

Проаналізувати ситуацію сюди прибули міський голова Олег Кіндер та його заступники Михайло Гетьман та Ігор Прокопів. Про це інформують на сайті Ковельради.

Робітники ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» сьогодні працюють у підтрибунних приміщеннях. Закінчують штукатурити стіни, обкладати плиткою душові кабіни та облаштовувати санвузли. Також займаються встановленням підвіконь, на черзі — укладання паркету, монтаж стелі та оздоблення стін.

Завершується перший етап реконструкції спортивного об'єкта. Його кошторисна вартість 32,5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — понад 826 тисяч євро у рамках реалізації спільного міжнародного проєкту з однойменними польським та білоруським містами Щучин. Значну суму коштів виділено з бюджету міста.

Щодо реалізації другого етапу, то вже прокладено мережі електро- та водопостачання, каналізації та водовідведення. На це спрямовано понад 38 мільйонів гривень. Триває будівельно-монтажний процес у приміщеннях котельні та трансформаторної підстанції.

Спеціалісти ПП “МП Нововолинськсантехмонтаж” займаються благоустроєм прилеглої території, викладанням бруківки на території майбутніх місць паркування автотранспорту.

Міський голова Олег Кіндер подякував всім працівникам за старання та дотримання графіка виконання робіт.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, стадіон, Локомотив, реконструкція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб
Сьогодні, 01:40
У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»
Сьогодні, 00:34
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Київщині п'яний чоловік викинув з вікна 5-річного хлопчика. ВІДЕО
16 червень, 23:27
На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
16 червень, 22:43
Схожі новини
Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив» Ковель готовий розпочати будівельні роботи на стадіоні «Локомотив»
04 квітень, 2019, 06:42
Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив» Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив»
19 лютий, 2019, 21:36
Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО
02 лютий, 2019, 09:07
У Ковелі триває реконструкція стадіону «Локомотив». ФОТО У Ковелі триває реконструкція стадіону «Локомотив». ФОТО
14 листопад, 2019, 17:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб
Сьогодні, 01:40
 0
У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»
Сьогодні, 00:34
 0
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Київщині п'яний чоловік викинув з вікна 5-річного хлопчика. ВІДЕО
16 червень, 23:27
 0
На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
16 червень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8