Вбивство двох дівчат у Києві: волинянину та його 19-річній спільниці «світить» довічне





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.



Зазначається, що відносно 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці, завершили розслідування.



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Як встановили під час розслідування, напередодні вбивства підозрювані взяли на кілька днів в оренду однокімнатну квартиру на Подолі, куди у подальшому запросили двох дівчат 2000 та 2003 років народження нібито для спільного відпочинку. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду останні погодилися на пропозицію.



Надалі, перебуваючи у квартирі, підозрювані із застосуванням насильства здійснили напад на потерпілих з метою заволодіння їхнім майном. У дівчат при собі були мобільні телефони, недорогі прикраси й трохи грошей. Під час здійснення супротиву з боку потерпілих зловмисники завдали ножем 19–річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці.



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6 січня 2020 року підозрюваних у вчиненні подвійного вбивства затримали на території залізничного вокзалу в Одесі.



Крім того, слідство встановило, що 29.12.2019 підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на мешканця столиці з метою заволодіння його майном.



Уже найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду для розгляду по суті. Зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві завершили розслідування жорстокого вбивства двох дівчат на Подолі, тіла яких знайшли в орендованій квартирі на балконі.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.Зазначається, що відносно 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці, завершили розслідування.Як встановили під час розслідування, напередодні вбивства підозрювані взяли на кілька днів в оренду однокімнатну квартиру на Подолі, куди у подальшому запросили двох дівчат 2000 та 2003 років народження нібито для спільного відпочинку. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду останні погодилися на пропозицію.Надалі, перебуваючи у квартирі, підозрювані із застосуванням насильства здійснили напад на потерпілих з метою заволодіння їхнім майном. У дівчат при собі були мобільні телефони, недорогі прикраси й трохи грошей. Під час здійснення супротиву з боку потерпілих зловмисники завдали ножем 19–річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці.6 січня 2020 року підозрюваних у вчиненні подвійного вбивства затримали на території залізничного вокзалу в Одесі.Крім того, слідство встановило, що 29.12.2019 підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на мешканця столиці з метою заволодіння його майном.Уже найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду для розгляду по суті. Зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

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