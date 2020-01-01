Коронавірусом на Волині інфікувався працівник лісопереробного підприємства





Про це сьогодні, 17 червня, під час брифінгу повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



За її словами, за останню добу на Ратніщині виявили 10 нових випадків інфікування хворобою. Найскладніша ситуація – у селах Річиця та Замшани.



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Зауважимо, що ТзОВ «Спільний ліс» – одне з лісопереробних підприємств з іноземними інвестиціями (англійськими), яке займається виготовленням меблевих заготовок з різних сортів деревини.



Нагадаємо, за о

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі станом на 17 червня COVID-19 зареєстрували у 34 жителів. Серед захворілих – двоє працівників поліції, одна вагітна жінка та один працівник підприємства «Спільний ліс».Про це сьогодні, 17 червня, під час брифінгу повідомила головний державний санітарний лікар Волинської областіЗа її словами, за останню добу на Ратніщині виявили 10 нових випадків інфікування хворобою. Найскладніша ситуація – у селах Річиця та Замшани.Зауважимо, що ТзОВ «Спільний ліс» – одне з лісопереробних підприємств з іноземними інвестиціями (англійськими), яке займається виготовленням меблевих заготовок з різних сортів деревини.Нагадаємо, за о станню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків інфікування коронавірусом , які підтверджені методом ПЛР.

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