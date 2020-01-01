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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед медиків і пацієнтів психлікарні Олики 61 людина здолала коронавірус

Серед медиків і пацієнтів психлікарні Олики 61 людина здолала коронавірус
Вогнище захворюваності на коронавірус у Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика, вдалося локалізувати. Станом на 17 червня одужала 61 особа: 18 медпрацівників і 43 пацієнти.

Про це йшлося 17 червня в облдержадміністрації під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що всього у психлікарні зареєстровані 75 випадків хвороби, із них 5, на жаль, закінчилися летально. Захворіли 25 медиків і 50 пацієнтів.

Станом на 17 червня продовжують хворіти 14 людей – 7 пацієнтів психлікарні і 7 медпрацівників.

Нагадаємо, загалом станом на 17 червня в області зареєстрували 1554 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 106 у дітей та 280 у медичних працівників. Одужали 492 особи, з них 37 дітей та 97 медичних працівники. 48 випадків хвороби, на жаль, завершились летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.

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Теги: психлікарня, Олика, коронавірус
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