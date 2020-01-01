Серед медиків і пацієнтів психлікарні Олики 61 людина здолала коронавірус

Вогнище захворюваності на коронавірус у Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика, вдалося локалізувати. Станом на 17 червня одужала 61 особа: 18 медпрацівників і 43 пацієнти.Про це йшлося 17 червня в облдержадміністрації під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що всього у психлікарні зареєстровані 75 випадків хвороби, із них 5, на жаль, закінчилися летально. Захворіли 25 медиків і 50 пацієнтів.Станом на 17 червня продовжують хворіти 14 людей – 7 пацієнтів психлікарні і 7 медпрацівників.Нагадаємо, загалом станом на 17 червня в областіякі підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 106 у дітей та 280 у медичних працівників. Одужали 492 особи, з них 37 дітей та 97 медичних працівники. 48 випадків хвороби, на жаль, завершились летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.