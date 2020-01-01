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На Заході – короткочасні дощі, а на Сході – спека: яка погода очікує українців 18 червня

На Заході – короткочасні дощі, а на Сході – спека: яка погода очікує українців 18 червня
Україна 18-го червня значною частиною території все ще перебуватиме в зоні зниженого атмосферного тиску. Тому завтра – короткочасні дощі, грози, локальні шквали та град.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, дощі пройдуть на Заході, у північних областях та на Вінниччині. На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра буде більше сонця, аніж дощових хмар.

Температуру повітря у четвер вдень очікують в межах +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23+28 градусів.

У Києві 18-го червня – знову короткочасні дощі з грозами.

Синоптик зауважила, що температура повітря знизиться у понеділок, 22 червня.

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Теги: синоптик, погода, Наталка Діденко
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