На Заході – короткочасні дощі, а на Сході – спека: яка погода очікує українців 18 червня
Сьогодні, 14:07
Україна 18-го червня значною частиною території все ще перебуватиме в зоні зниженого атмосферного тиску. Тому завтра – короткочасні дощі, грози, локальні шквали та град.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, дощі пройдуть на Заході, у північних областях та на Вінниччині. На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра буде більше сонця, аніж дощових хмар.
Температуру повітря у четвер вдень очікують в межах +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23+28 градусів.
У Києві 18-го червня – знову короткочасні дощі з грозами.
Синоптик зауважила, що температура повітря знизиться у понеділок, 22 червня.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, дощі пройдуть на Заході, у північних областях та на Вінниччині. На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра буде більше сонця, аніж дощових хмар.
Температуру повітря у четвер вдень очікують в межах +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23+28 градусів.
У Києві 18-го червня – знову короткочасні дощі з грозами.
Синоптик зауважила, що температура повітря знизиться у понеділок, 22 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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