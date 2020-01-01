На Заході – короткочасні дощі, а на Сході – спека: яка погода очікує українців 18 червня

Україна 18-го червня значною частиною території все ще перебуватиме в зоні зниженого атмосферного тиску. Тому завтра – короткочасні дощі, грози, локальні шквали та град.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.За її словами, дощі пройдуть на Заході, у північних областях та на Вінниччині. На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра буде більше сонця, аніж дощових хмар.Температуру повітря у четвер вдень очікують в межах +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23+28 градусів.У Києві 18-го червня – знову короткочасні дощі з грозами.Синоптик зауважила, що температура повітря знизиться у понеділок, 22 червня.