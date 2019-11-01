Ковельчани просять зберегти міський парк
17 червень, 22:59
Жителі Ковеля просять місцеву владу запобігти знищенню зелених насаджень у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки через план реконструкції.
Таку петицію зареєстрував Андрій Трофімук.
"Парк культури та відпочинку імені Лесі Українки - це історична місцевина міста Ковель, а також одна з небагатьох зелених зон, яка залишилась у центральній частині міста. Багато ковельчан та гостей міста люблять відпочинок в парку який своєю зеленню захищає від палячих променів сонця", - йдеться у тексті петиції.
За словами автора петиції, зараз через реконструкцію парку під загрозою знищення опинилися десятки дерев зеленої зони парку. Тож жителі Ковеля просять міську раду внести поправки у план реконструкції парку і не вирубувати дерева.
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Таку петицію зареєстрував Андрій Трофімук.
"Парк культури та відпочинку імені Лесі Українки - це історична місцевина міста Ковель, а також одна з небагатьох зелених зон, яка залишилась у центральній частині міста. Багато ковельчан та гостей міста люблять відпочинок в парку який своєю зеленню захищає від палячих променів сонця", - йдеться у тексті петиції.
За словами автора петиції, зараз через реконструкцію парку під загрозою знищення опинилися десятки дерев зеленої зони парку. Тож жителі Ковеля просять міську раду внести поправки у план реконструкції парку і не вирубувати дерева.
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