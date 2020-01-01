Померла від ускладнень коронавірусу лучанка – 81-річна жінка
Сьогодні, 14:16
За останню добу на Волині зареєстрували дві смерті від ускладнень коронавірусу. Обірвалося життя мешканок Луцька та Горохівського району.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померла лучанка 1939 року народження.
За його словами, у жінки були скарги на слабкість, незначне підвищення температури. Спочатку хвора лікувалася вдома, згодом звернулася в обласну інфекційну лікарню. Через деякий час її стан погіршився.
81-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.
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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померла лучанка 1939 року народження.
За його словами, у жінки були скарги на слабкість, незначне підвищення температури. Спочатку хвора лікувалася вдома, згодом звернулася в обласну інфекційну лікарню. Через деякий час її стан погіршився.
81-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.
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Сьогодні, 14:16