Померла від ускладнень коронавірусу лучанка – 81-річна жінка





У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померла лучанка 1939 року народження.



За його словами, у жінки були скарги на слабкість, незначне підвищення температури. Спочатку хвора лікувалася вдома, згодом звернулася в обласну інфекційну лікарню. Через деякий час її стан погіршився.



81-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.



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