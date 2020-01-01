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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Померла від ускладнень коронавірусу лучанка – 81-річна жінка

Померла від ускладнень коронавірусу лучанка – 81-річна жінка
За останню добу на Волині зареєстрували дві смерті від ускладнень коронавірусу. Обірвалося життя мешканок Луцька та Горохівського району.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померла лучанка 1939 року народження.

За його словами, у жінки були скарги на слабкість, незначне підвищення температури. Спочатку хвора лікувалася вдома, згодом звернулася в обласну інфекційну лікарню. Через деякий час її стан погіршився.

81-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.

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Теги: коронавірус, Луцьк, смерть, Володимир Лотвін
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