У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19
Сьогодні, 17:10
У Луцьку станом на 18 червня повідомили про ще два летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померлі - чоловіки 1963-го та 1937-го років народження.
За словами посадовця, 83-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, мав захворювання, притаманні людям старшого віку, зокрема гіпертонію, кардіосклероз.
57-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря з симптомами хвороби. Його госпіталізували 7-го червня, 10 червня перевели в обласну інфекційну лікарню. У пацієнта діагностували пневмонію та дихальну недостатність. Через деякий час стан чоловіка погіршився.
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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померлі - чоловіки 1963-го та 1937-го років народження.
За словами посадовця, 83-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, мав захворювання, притаманні людям старшого віку, зокрема гіпертонію, кардіосклероз.
57-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря з симптомами хвороби. Його госпіталізували 7-го червня, 10 червня перевели в обласну інфекційну лікарню. У пацієнта діагностували пневмонію та дихальну недостатність. Через деякий час стан чоловіка погіршився.
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