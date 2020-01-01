У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19





У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померлі - чоловіки 1963-го та 1937-го років народження.



За словами посадовця, 83-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, мав захворювання, притаманні людям старшого віку, зокрема гіпертонію, кардіосклероз.



57-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря з симптомами хвороби. Його госпіталізували 7-го червня, 10 червня перевели в обласну інфекційну лікарню. У пацієнта діагностували пневмонію та дихальну недостатність. Через деякий час стан чоловіка погіршився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку станом на 18 червня повідомили про ще два летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції У коментаріочільник міського управління охорони здоров’ярозповів, що померлі - чоловіки 1963-го та 1937-го років народження.За словами посадовця, 83-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, мав захворювання, притаманні людям старшого віку, зокрема гіпертонію, кардіосклероз.57-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря з симптомами хвороби. Його госпіталізували 7-го червня, 10 червня перевели в обласну інфекційну лікарню. У пацієнта діагностували пневмонію та дихальну недостатність. Через деякий час стан чоловіка погіршився.

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