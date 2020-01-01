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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19

У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19
У Луцьку станом на 18 червня повідомили про ще два летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що померлі - чоловіки 1963-го та 1937-го років народження.

За словами посадовця, 83-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, мав захворювання, притаманні людям старшого віку, зокрема гіпертонію, кардіосклероз.

57-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря з симптомами хвороби. Його госпіталізували 7-го червня, 10 червня перевели в обласну інфекційну лікарню. У пацієнта діагностували пневмонію та дихальну недостатність. Через деякий час стан чоловіка погіршився.

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Теги: коронавірус, смерть, Луцьк
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