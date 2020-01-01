У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим
Сьогодні, 14:23
Волинська облдержадміністрація має намір посилити карантин у Камінь-Каширському районі через ускладнення там епідситуації та збільшення кількості інфікованих коронавірусом.
Про це повідомили 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що сьогодні, 19 червня, відбудеться засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Там мають намір розглянути питання щодо посилення карантинних заходів саме в Камінь-Каширському районі.
Нагадаємо, що упродовж останньої доби у цьому районі зареєстрували 12 нових випадків коронавірусної інфекції. А загалом за весь період спостереження COVID-19 виявлено у 96 жителів Камінь-Каширщини.
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Про це повідомили 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що сьогодні, 19 червня, відбудеться засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Там мають намір розглянути питання щодо посилення карантинних заходів саме в Камінь-Каширському районі.
Нагадаємо, що упродовж останньої доби у цьому районі зареєстрували 12 нових випадків коронавірусної інфекції. А загалом за весь період спостереження COVID-19 виявлено у 96 жителів Камінь-Каширщини.
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