У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим





Про це повідомили 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що сьогодні, 19 червня, відбудеться засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Там мають намір розглянути питання щодо посилення карантинних заходів саме в Камінь-Каширському районі.



Нагадаємо, що

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