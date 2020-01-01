21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова (на фото).
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин.
Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.
21 червня 2000 року з’явилося розпорядження Волинської облдержадміністрації про відкриття Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
У 2012 році в Луцьку відбувся мітинг на захист української мови. Майже сотня волинян мітингували біля будівлі Волинської обласної ради.
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Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин.
Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.
21 червня 2000 року з’явилося розпорядження Волинської облдержадміністрації про відкриття Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
У 2012 році в Луцьку відбувся мітинг на захист української мови. Майже сотня волинян мітингували біля будівлі Волинської обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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