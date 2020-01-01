21 червня на Волині: гортаючи календар

Тетяна Ядчук-Богомазова (на фото).



Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин.



Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.



21 червня 2000 року з’явилося розпорядження Волинської облдержадміністрації про відкриття Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.



У 2012 році в Луцьку відбувся мітинг на захист української мови. Майже сотня волинян мітингували біля будівлі Волинської обласної ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України(на фото).Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин.Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.21 червня 2000 року з’явилося розпорядження Волинської облдержадміністрації про відкриття Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.У 2012 році в Луцьку відбувся мітинг на захист української мови. Майже сотня волинян мітингували біля будівлі Волинської обласної ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію