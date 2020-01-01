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21 червня на Волині: гортаючи календар

21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова (на фото).

Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин.

Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.

21 червня 2000 року з’явилося розпорядження Волинської облдержадміністрації про відкриття Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У 2012 році в Луцьку відбувся мітинг на захист української мови. Майже сотня волинян мітингували біля будівлі Волинської обласної ради.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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