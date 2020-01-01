Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника декількох волинських медиків.



Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.



Зокрема, медаллю «За працю і звитягу» Зеленський нагородив двох медиків з Волині, які з іншими українськими фахівцями допомагали боротися з пандемією коронавірусу в Італії.



Медаль отримають лікарі державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області» ендокринолог Софія Черниш та хірург Андрій Власюк. Вони працювали у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.





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