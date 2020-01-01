вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії

Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника декількох волинських медиків.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Зокрема, медаллю «За працю і звитягу» Зеленський нагородив двох медиків з Волині, які з іншими українськими фахівцями допомагали боротися з пандемією коронавірусу в Італії.

Медаль отримають лікарі державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області» ендокринолог Софія Черниш та хірург Андрій Власюк. Вони працювали у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Софія Черниш, Андрій Власюк, нагорода, Володимир Зеленський, коронавірус, Італія, медаль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня
Сьогодні, 09:48
Ранок 21 червня: в Україні – 735 нових випадків коронавірусу, на Волині – 39
Сьогодні, 09:34
Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня
20 червень, 16:08
На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина
20 червень, 10:43
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Через затоплення бойлерної частина будинків на Дубнівській – без води
Сьогодні, 11:59
Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 11:22
Закупили засоби захисту і дезінфекції: як на Волині готуються до проведення ЗНО
Сьогодні, 10:45
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня
Сьогодні, 09:48
Ранок 21 червня: в Україні – 735 нових випадків коронавірусу, на Волині – 39
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
Волинського волонтера нагородили медаллю. ФОТО Волинського волонтера нагородили медаллю. ФОТО
12 червень, 01:24
Італія відкрила кордони для туристів Італія відкрила кордони для туристів
03 червень, 11:24
В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за добу В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за добу
27 квітень, 05:16
Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни
26 квітень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через затоплення бойлерної частина будинків на Дубнівській – без води
Сьогодні, 11:59
 0
Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 11:22
 0
Закупили засоби захисту і дезінфекції: як на Волині готуються до проведення ЗНО
Сьогодні, 10:45
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня
Сьогодні, 09:48
 0
Ранок 21 червня: в Україні – 735 нових випадків коронавірусу, на Волині – 39
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8