Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 11:22
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника декількох волинських медиків.
Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.
Зокрема, медаллю «За працю і звитягу» Зеленський нагородив двох медиків з Волині, які з іншими українськими фахівцями допомагали боротися з пандемією коронавірусу в Італії.
Медаль отримають лікарі державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області» ендокринолог Софія Черниш та хірург Андрій Власюк. Вони працювали у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.
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Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.
Зокрема, медаллю «За працю і звитягу» Зеленський нагородив двох медиків з Волині, які з іншими українськими фахівцями допомагали боротися з пандемією коронавірусу в Італії.
Медаль отримають лікарі державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області» ендокринолог Софія Черниш та хірург Андрій Власюк. Вони працювали у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.
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Сьогодні, 11:22