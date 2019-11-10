У Луцьку завтра, 22 червня, не буде світла на деяких вулицях
Сьогодні, 19:55
У понеділок, 22 червня, у Луцьку буде тимчасово припинене електропостачання на деяких вулицях.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Рильського, вул. Рахманінова, вул. Спортивна, вул. Трудова, вул. Покальчуків, вул. Довженка 19-37, 20-38;
13:30-17:00 - бульвар Дружби Народів, 6, 8 вв. 1.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Рильського, вул. Рахманінова, вул. Спортивна, вул. Трудова, вул. Покальчуків, вул. Довженка 19-37, 20-38;
13:30-17:00 - бульвар Дружби Народів, 6, 8 вв. 1.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Тато в декреті: історія батьківства лучанина Бориса Струка
Сьогодні, 20:42
У Луцьку завтра, 22 червня, не буде світла на деяких вулицях
Сьогодні, 19:55
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Сьогодні, 19:19
У Луцьку автомобіль зніс огорожу: через ДТП утворився затор
Сьогодні, 18:43