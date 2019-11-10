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У Луцьку завтра, 22 червня, не буде світла на деяких вулицях

У Луцьку завтра, 22 червня, не буде світла на деяких вулицях
У понеділок, 22 червня, у Луцьку буде тимчасово припинене електропостачання на деяких вулицях.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:

09:00-17:00 - вул. Рильського, вул. Рахманінова, вул. Спортивна, вул. Трудова, вул. Покальчуків, вул. Довженка 19-37, 20-38;

13:30-17:00 - бульвар Дружби Народів, 6, 8 вв. 1.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло, електропостачання, Луцьк
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