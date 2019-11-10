У Луцьку завтра, 22 червня, не буде світла на деяких вулицях





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:



09:00-17:00 - вул. Рильського, вул. Рахманінова, вул. Спортивна, вул. Трудова, вул. Покальчуків, вул. Довженка 19-37, 20-38;



13:30-17:00 - бульвар Дружби Народів, 6, 8 вв. 1.



Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 22 червня, у Луцьку буде тимчасово припинене електропостачання на деяких вулицях.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:09:00-17:00 - вул. Рильського, вул. Рахманінова, вул. Спортивна, вул. Трудова, вул. Покальчуків, вул. Довженка 19-37, 20-38;13:30-17:00 - бульвар Дружби Народів, 6, 8 вв. 1.Просимо вибачення за тимчасові незручності.

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