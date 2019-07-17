На Волині двоє молодиків вимагали у дитини 200 доларів

Двох волинян, підозрюваних у вимаганні з неповнолітнього 200 доларів США, взяли під варту.Зазначається, що молодики (одному – 21 рік, іншому – 19), погрожуючи 10-річному хлопчику насильством та розголошенням відомостей, які той хотів зберегти в таємниці, вимагали й 19 червня в Ковелі отримали від дитини 200 доларів, - інформує пресслужба прокуратури області.Того ж дня зловмисників затримали правоохоронці.Їм обом повідомили про підозру у вчиненні вимагання за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України, покарання – до семи років позбавлення волі).Наступних 60 днів підозрювані перебуватимуть під вартою.