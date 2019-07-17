На Волині двоє молодиків вимагали у дитини 200 доларів
Сьогодні, 12:35
Двох волинян, підозрюваних у вимаганні з неповнолітнього 200 доларів США, взяли під варту.
Зазначається, що молодики (одному – 21 рік, іншому – 19), погрожуючи 10-річному хлопчику насильством та розголошенням відомостей, які той хотів зберегти в таємниці, вимагали й 19 червня в Ковелі отримали від дитини 200 доларів, - інформує пресслужба прокуратури області.
Того ж дня зловмисників затримали правоохоронці.
Їм обом повідомили про підозру у вчиненні вимагання за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України, покарання – до семи років позбавлення волі).
Наступних 60 днів підозрювані перебуватимуть під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що молодики (одному – 21 рік, іншому – 19), погрожуючи 10-річному хлопчику насильством та розголошенням відомостей, які той хотів зберегти в таємниці, вимагали й 19 червня в Ковелі отримали від дитини 200 доларів, - інформує пресслужба прокуратури області.
Того ж дня зловмисників затримали правоохоронці.
Їм обом повідомили про підозру у вчиненні вимагання за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України, покарання – до семи років позбавлення волі).
Наступних 60 днів підозрювані перебуватимуть під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери
Сьогодні, 12:44
На Волині двоє молодиків вимагали у дитини 200 доларів
Сьогодні, 12:35
У Ковелі посеред вулиці пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:35
У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
Сьогодні, 12:12