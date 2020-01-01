У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:53
У Луцьку на проспекті Перемоги автомобіль збив велосипедиста.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері у понеділок, 22 червня, поблизу історичного факультету СНУ. Автомобіль марки "BMW" скоїв наїзд на велосипедиста.
На місці аварії працювали патрульні і медики "швидкої".
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері у понеділок, 22 червня, поблизу історичного факультету СНУ. Автомобіль марки "BMW" скоїв наїзд на велосипедиста.
На місці аварії працювали патрульні і медики "швидкої".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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