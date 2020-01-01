У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері у понеділок, 22 червня, поблизу історичного факультету СНУ. Автомобіль марки "BMW" скоїв наїзд на велосипедиста.



На місці аварії працювали патрульні і медики "швидкої".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги автомобіль збив велосипедиста.Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24" Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері у понеділок, 22 червня, поблизу історичного факультету СНУ. Автомобіль марки "BMW" скоїв наїзд на велосипедиста.На місці аварії працювали патрульні і медики "швидкої".

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