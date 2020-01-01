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У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО

У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Перемоги автомобіль збив велосипедиста.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері у понеділок, 22 червня, поблизу історичного факультету СНУ. Автомобіль марки "BMW" скоїв наїзд на велосипедиста.

На місці аварії працювали патрульні і медики "швидкої".


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Теги: BMW, іномарка, велосипедист, аварія
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