Де на Волині не буде світла 24 червня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. КТП-376с.Новостав кап.ремонт. з 9:00 до 17:00. с.Новостав.1. ЗТП-90 з 9:30 до 16:30. Фоп Крищук, смт. Іваничі (асфальтний).1. ПЛ-10 кВ Л-59-03 (прогони опор №1-60) з 09:00 до 17:00. ФОП Гоцик Віктор Никифорович (промбаза «Силікатний»), м. Камінь-Каширський, пров. Силікатний.2.мПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-151 з 09:30 до 17:00. Відсутні, с. Добре, вул. Набережна (частково), вул. Нове Село, вул. Садова.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 з 09:00 до 17:0. смт. Олика - Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, Вол. обл. психлікарня № 4, ФОП Мисковець Валентина Олександрівна, ФОП Матищук Сергій Євстафійович, смт. Олика, вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12, вул. Полуботка, буд. 1-12,14, вул. Глібова, буд. 4-6,8,10, вул. В.Стуса, буд. 1-11,13, вул. Паркова, буд. 4,6,8,10, вул. Незалежності, буд. 4,6-3,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 з 09:00 до 17:00. ФОП Демчук Андрій Степанович - магазин, м.Ківерці, вул. Ломоносова,1-27 ,2-24, вул. Паркова,18-85, вул. Космонавтів,1-17, 2-10, вул. 9-го Травня.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-97 з 09:00 до 17:00. ФОП Прокопчук Галина Степанівна - магазин, ФОП Величко Ірина Михайлівна - магазин, ФОП Дзвонко Ігор Миколайович - цех, ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна - кіоск, Релігійна громада адвентистів сьомого дня м.Ківерці, вул. Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72, вул. Січ. Стрільців,буд.2-46,47,49,51, вул. Комунальна,буд.2, вул. Літописна,буд.20-28, 31, 33, 35-45, вул. Київська, буд. 64-, 74, 76, 77, 80, 82, вул. Матросова, буд. 1-9,10-28(парні), провл. Чапаєва, буд.1-10, вул. Міцкевича, буд. 23-33,34-50, вул. Ковельська, буд.20,31,32, вул. Дорошенка, буд. 33,35,37, вул. Л. Українки,буд.1-11.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-106 з 9:00 до 17:00. С.Коритниця, вул. Шевченка, Гагаріна, Центральна, Набережна.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-62 з 9:00 до 17:00. С.Дубини вул. Польова.3. КТП-84 з 9:00 до 17:00. С.Твориничі: медпункт, водобашня, с.Твориничі вул. Миру1. КТП-244 з 09:00 до 16:00. Артсвердловина с. Лаврів, с. Лаврів вул. Польова, Садова.2. КТП-553 з 10:00 до 16:00. Школа с. Голишів, ФОП Васильковський М.Я., с. Голишів вул. Вишнева, С.Стрільців, Я.Галана, Садова.3. КТП-54 з 10:00 до 16:00. ФОП Марчук П.Є., ФОП Сидун О.В., ПП Веремчук М.М., ФОП Красовський В.П., ФОП Пур'євич Н.Ф., ПП Кулик В.П., С/р смт. Торчин (дитячий садок), смт. Торчин вул. Козацька, Шапова, Незалежності, Жовтнева.1. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45. з 10:00 до 18:00. КТП-10, с. Гута Лісівська, КТП-77, с. Лісове – Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок. КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-793, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-101, с. Лісове - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок). КТП-234 - Районний відділ освіти (школа). КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В. П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво), Районний відділ освіти (школа). КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА". КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-68 з 10:00 до 17:00. Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП)., с. Северинівка.1. ТП-103 з 9:00 до 17:00. м-н Бусік, м-н Квадрат, Нововолинськ: вул. Львівська, Гнатюка, 8-го Березня, Івасюка, Молодіжна, Раціоналізаторів.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00 до 17:00. С.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.2. ПЛ-10 кВ Л69-01 з 9:00 до 17:00. С.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.), СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа, магазин, церква, Садівниче товариство "Веселка", с.Вишеньки(повністю), с. Носачевичі, вул. Тиха.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00 до 17:00. С.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку., с.Навіз, вул. 1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 з 9:00 до 17:00. С.Линівка вул. Гранична, 2-28.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00 до 17:00. С.Топільне, майстерня, магазин., с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 з 9:00 до 17:00. С.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул. Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00 до 17:00. С.Немир (торговий кіоск, магазин), с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00 до 17:00. С.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул. Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 з 9:00 до 17:00. С.Навіз вул. Садова, Набережна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-14 Л-1 з 10:00 до 16:00. ФОП Заброда - телятник с.Соловичі