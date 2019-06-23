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Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО

Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Сьогодні, 23 червня, в Луцьку на Замковій площі вшанували пам’ять жертв «червоного терору» тюрми покладанням квітів до пам’ятних знаків, які стоять на місцях, де були знайдені останки жертв.

Священнослужителі відправили панахиду за загиблими, - йдеться на сторінці Волинської ОДА у facebook.

До слова, лише на початку 90-х років XX століття світу відкрили справжні масштаби трагедії. Разом із тим, досі не знайдені усі останки розстріляних. Зокрема, кілька років тому у Луцьку знайшли лише частину, яких перепоховали біля стіни розстрілу, що на Замковій площі. Тож достеменно кількість убитих невідома.

Сьогодні поруч стіни розстрілу вже облаштували храм на честь невинно убитих, який по завершенню поминальних заходів відвідав голова ОДА Юрій Погуляйко та голова обласної ради Ірина Вахович, аби поставити свічку за упокій.

Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО
Вшанували пам’ять в’язнів Луцької тюрми. ФОТО

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Теги: Луцька тюрма, вшанування
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