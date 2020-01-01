У Ківерцівському районі подружжя створило равликову ферму. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Середземноморських равликів вирощує волинянка Наталія Найдич з Ківерцівського району.
Жінка, колишня працівниця банку, розповіла Суспільному, як пробуджувати та розводити равликове стадо.
Ярослав та Наталія Найдичі організували слимакову ферму в березні. Розповідають: хотіли мати власний бізнес. Під вольєр подружжя перетворили частину батьківського городу.
Щоб розпочати справу, придбали у тернопільського фермера маточне стадо їстівних равликів, розповіла Наталія Найдич. Равлики виростають за 4-5 місяців.
"Для молодого равлика на шести сотках землі побудували такий своєрідний вольєр. Знизу - сітку, щоб равлик не втікав. Зверху – від птахів", - каже Ярослав Найдич.
Розплідник облаштували у приміщенні. Господарювати на равликовій фермі вчилися самотужки. "Обов’язково равлика щоденно мити, поїти", - ділиться досвідом жінка.
За рік равлик відкладає 3 грами ікри. Наталія Найдич розповіла: восени планують продавати їх оптом. Нині жінка готує равликові делікатеси лише для друзів і знайомих.
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Жінка, колишня працівниця банку, розповіла Суспільному, як пробуджувати та розводити равликове стадо.
Ярослав та Наталія Найдичі організували слимакову ферму в березні. Розповідають: хотіли мати власний бізнес. Під вольєр подружжя перетворили частину батьківського городу.
Щоб розпочати справу, придбали у тернопільського фермера маточне стадо їстівних равликів, розповіла Наталія Найдич. Равлики виростають за 4-5 місяців.
"Для молодого равлика на шести сотках землі побудували такий своєрідний вольєр. Знизу - сітку, щоб равлик не втікав. Зверху – від птахів", - каже Ярослав Найдич.
Розплідник облаштували у приміщенні. Господарювати на равликовій фермі вчилися самотужки. "Обов’язково равлика щоденно мити, поїти", - ділиться досвідом жінка.
За рік равлик відкладає 3 грами ікри. Наталія Найдич розповіла: восени планують продавати їх оптом. Нині жінка готує равликові делікатеси лише для друзів і знайомих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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