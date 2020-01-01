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Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%

Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Повідомили, у яких лікарнях та скільки на Волині лежить людей із коронавірусом та підозрою на наявність інфекції. Інформацію оприлюднили в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок станом на 23 червня.

Про ситуацію повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Всього у лікарнях Волині – 948 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 23 червня зайняті – 480, тобто 50,6%. Зауважимо, що станом на 1 червня у медзакладах Волині було всього 723 інфекційних ліжкомісця, зайнятими були 174, тобто 24% із загальної кількості.

Пропонуємо аналіз зайнятості інфекційних ліжкомісць у розрізі медичних закладів області станом на 23 червня.

Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 94 (52%). Із 9 червня відсоток завантаженості зріс на 10,9%.

У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими – 49 (27,7%).

У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 40 (74,1%).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 ліжок із 20-ти можливих (55%).

У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, із них – 30 зайняті (75%). Варто зауважити, що станом на 9 червня медзаклад мав всього 15 доступних ліжкомісць для інфекційних хворих, тоді 7 із них (46,7%) були зайнятими.

Із 30 передбачених ліжок у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарня), на щастя, усі вільні.

У Луцькому клінічному пологовому будинку станом на 23 червня зайняте 1 ліжко (3,3%) із 30 можливих.

У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайняті – 35 (63,6%).

Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 40 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 19 (47,5%). Зауважимо, що станом на 9 червня кількість медзаклад мав 65 ліжкомісць.

КНП «Горохівська ЦРЛ Горохівської районної ради» передбачило 39 ліжкомісць, станом на 23 червня зайняте лише одне (2,6%).

У Луцькій центральній районній лікарні, де ще 9 червня усі ліжкомісця із 20-ти можливих були вільними, станом на 23 червня завантаженість складає 70% (14 зайнятих).

Лікарня у Ратному має 89 ліжкомісць, із них 82 – зайняті (92,1%).
У Рожищенській центральній районній лікарні, де таких ліжок є 15, зайняті – 9 (60%).

Найвищий показник завантаженості інфекційних ліжкомісць наразі у Камінь-Каширській центральній районній лікарні – 92,2%. Із 90 можливих ліжок 83 – зайняті.

У лікарні в Маневичах наразі перебуває 7 хворих на інфекційних ліжках, передбачених для хворих на коронавірус. 35% ліжкомісць (всього 20 доступних) – зайняті.

У КП «Любешівська центральна районна лікарня» станом на 23 червня перебувають п’ятеро таких хворих. Із 14-ти доступних 35,7% ліжкомісць – зайняті.

У КНП «Іваничівська центральна районна лікарня» та КНП «Локачинська центральна районна лікарня», де є 25 та 10 ліжкомісць, відповідно, усі – вільні.

Зауважимо, що згідно з постановою уряду завантаженість ліжок у регіоні у більш як 50% – це один з критеріїв, який є передумовою для посилення карантину в межах регіону.

Інші критерії:

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків (при цьому визначена формула для обчислення);
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків, який обчислюватимуть також за визначеною формулою.

Фото ілюстративне

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Теги: завантаженість ліжкомісць, Волинь, карантин, коронавірус, варте уваги
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