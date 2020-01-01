Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%





Про ситуацію



Всього у лікарнях Волині – 948 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 23 червня зайняті – 480, тобто 50,6%. Зауважимо, що станом на 1 червня у медзакладах Волині було всього 723 інфекційних ліжкомісця, зайнятими були 174, тобто 24% із загальної кількості.



Пропонуємо аналіз зайнятості інфекційних ліжкомісць у розрізі медичних закладів області станом на 23 червня.



Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 94 (52%). Із 9 червня відсоток завантаженості зріс на 10,9%.



У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими – 49 (27,7%).



У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 40 (74,1%).



У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 ліжок із 20-ти можливих (55%).



У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, із них – 30 зайняті (75%). Варто зауважити, що станом на 9 червня медзаклад мав всього 15 доступних ліжкомісць для інфекційних хворих, тоді 7 із них (46,7%) були зайнятими.



Із 30 передбачених ліжок у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарня), на щастя, усі вільні.



У Луцькому клінічному пологовому будинку станом на 23 червня зайняте 1 ліжко (3,3%) із 30 можливих.



У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайняті – 35 (63,6%).



Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 40 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 19 (47,5%). Зауважимо, що станом на 9 червня кількість медзаклад мав 65 ліжкомісць.



КНП «Горохівська ЦРЛ Горохівської районної ради» передбачило 39 ліжкомісць, станом на 23 червня зайняте лише одне (2,6%).



У Луцькій центральній районній лікарні, де ще 9 червня усі ліжкомісця із 20-ти можливих були вільними, станом на 23 червня завантаженість складає 70% (14 зайнятих).



Лікарня у Ратному має 89 ліжкомісць, із них 82 – зайняті (92,1%).

У Рожищенській центральній районній лікарні, де таких ліжок є 15, зайняті – 9 (60%).



Найвищий показник завантаженості інфекційних ліжкомісць наразі у Камінь-Каширській центральній районній лікарні – 92,2%. Із 90 можливих ліжок 83 – зайняті.



У лікарні в Маневичах наразі перебуває 7 хворих на інфекційних ліжках, передбачених для хворих на коронавірус. 35% ліжкомісць (всього 20 доступних) – зайняті.



У КП «Любешівська центральна районна лікарня» станом на 23 червня перебувають п’ятеро таких хворих. Із 14-ти доступних 35,7% ліжкомісць – зайняті.



У КНП «Іваничівська центральна районна лікарня» та КНП «Локачинська центральна районна лікарня», де є 25 та 10 ліжкомісць, відповідно, усі – вільні.



Зауважимо, що згідно з постановою уряду завантаженість ліжок у регіоні у більш як 50% – це один з критеріїв, який є передумовою для посилення карантину в межах регіону.



Інші критерії:



- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків (при цьому визначена формула для обчислення);

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків, який обчислюватимуть також за визначеною формулою.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, у яких лікарнях та скільки на Волині лежить людей із коронавірусом та підозрою на наявність інфекції. Інформацію оприлюднили в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок станом на 23 червня.Про ситуацію повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Всього у лікарнях Волині – 948 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 23 червня зайняті – 480, тобто 50,6%. Зауважимо, що станом на 1 червня у медзакладах Волині було всього 723 інфекційних ліжкомісця, зайнятими були 174, тобто 24% із загальної кількості.Пропонуємо аналіз зайнятості інфекційних ліжкомісць у розрізі медичних закладів області станом на 23 червня.Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 94 (52%). Із 9 червня відсоток завантаженості зріс на 10,9%.У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими – 49 (27,7%).У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 40 (74,1%).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 ліжок із 20-ти можливих (55%).У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, із них – 30 зайняті (75%). Варто зауважити, що станом на 9 червня медзаклад мав всього 15 доступних ліжкомісць для інфекційних хворих, тоді 7 із них (46,7%) були зайнятими.Із 30 передбачених ліжок у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарня), на щастя, усі вільні.У Луцькому клінічному пологовому будинку станом на 23 червня зайняте 1 ліжко (3,3%) із 30 можливих.У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайняті – 35 (63,6%).Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 40 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 19 (47,5%). Зауважимо, що станом на 9 червня кількість медзаклад мав 65 ліжкомісць.КНП «Горохівська ЦРЛ Горохівської районної ради» передбачило 39 ліжкомісць, станом на 23 червня зайняте лише одне (2,6%).У Луцькій центральній районній лікарні, де ще 9 червня усі ліжкомісця із 20-ти можливих були вільними, станом на 23 червня завантаженість складає 70% (14 зайнятих).Лікарня у Ратному має 89 ліжкомісць, із них 82 – зайняті (92,1%).У Рожищенській центральній районній лікарні, де таких ліжок є 15, зайняті – 9 (60%).Найвищий показник завантаженості інфекційних ліжкомісць наразі у Камінь-Каширській центральній районній лікарні – 92,2%. Із 90 можливих ліжок 83 – зайняті.У лікарні в Маневичах наразі перебуває 7 хворих на інфекційних ліжках, передбачених для хворих на коронавірус. 35% ліжкомісць (всього 20 доступних) – зайняті.У КП «Любешівська центральна районна лікарня» станом на 23 червня перебувають п’ятеро таких хворих. Із 14-ти доступних 35,7% ліжкомісць – зайняті.У КНП «Іваничівська центральна районна лікарня» та КНП «Локачинська центральна районна лікарня», де є 25 та 10 ліжкомісць, відповідно, усі – вільні.Зауважимо, що згідно з постановою уряду завантаженість ліжок у регіоні у більш як 50% – це один з критеріїв, який є передумовою для посилення карантину в межах регіону.Інші критерії:- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків (при цьому визначена формула для обчислення);- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків, який обчислюватимуть також за визначеною формулою.

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