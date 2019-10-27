Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19

У Волинській обласній психіатричній лікарні №1, що у селі Липини Луцького району, зареєстрували 2 випадки коронавірусу.Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний державний санітарний лікар Волинської областіЗа її словами, коронавірус підтвердили у медпрацівника одного із відділень психлікарні, а також у немедичного працівника.«Встановлено, що випадки між собою не пов’язані. Хворі працюють в окремих будівлях закладу. По роботі між собою не контактували», - сказала головний державний санітарний лікар Волинської області.Вона додала, що було також 3 підозри на захворювання серед працівників психлікарні. Результати проведених досліджень – негативні, 1 ще у роботі.Наталія Янко зауважила, що в психлікарні в Олиці вдалося локалізувати і ліквідувати спалах коронавірусу. Протягом останніх двох тижні нових випадків тут не реєструють.