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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19

Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
У Волинській обласній психіатричній лікарні №1, що у селі Липини Луцького району, зареєстрували 2 випадки коронавірусу.

Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, коронавірус підтвердили у медпрацівника одного із відділень психлікарні, а також у немедичного працівника.

«Встановлено, що випадки між собою не пов’язані. Хворі працюють в окремих будівлях закладу. По роботі між собою не контактували», - сказала головний державний санітарний лікар Волинської області.

Вона додала, що було також 3 підозри на захворювання серед працівників психлікарні. Результати проведених досліджень – негативні, 1 ще у роботі.

Наталія Янко зауважила, що в психлікарні в Олиці вдалося локалізувати і ліквідувати спалах коронавірусу. Протягом останніх двох тижні нових випадків тут не реєструють.

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Теги: Липини, психлікарня, COVID-19
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