У селі на Волині зводять сучасний дошкільний навчальний заклад. ФОТО
Сьогодні, 17:20
В селі Крупа Луцького району добудовують дитячий садок.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
Нині тут вже тривають внутрішні роботи, тож у планах завершити об’єкт вчасно – в серпні поточного року. Розрахований ДНЗ на 105 місць.
«Слід зауважити, що проблема відсутності дошкільного навчального закладу постала тут вже давно, тож його відкриття чекають з нетерпінням», – йдеться у дописі.
Дитсадок зводять в рамках реалізації програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 38 млн 879 тисяч гривень.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
Нині тут вже тривають внутрішні роботи, тож у планах завершити об’єкт вчасно – в серпні поточного року. Розрахований ДНЗ на 105 місць.
«Слід зауважити, що проблема відсутності дошкільного навчального закладу постала тут вже давно, тож його відкриття чекають з нетерпінням», – йдеться у дописі.
Дитсадок зводять в рамках реалізації програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 38 млн 879 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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