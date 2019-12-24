У селі на Волині зводять сучасний дошкільний навчальний заклад. ФОТО





Про це



Нині тут вже тривають внутрішні роботи, тож у планах завершити об’єкт вчасно – в серпні поточного року. Розрахований ДНЗ на 105 місць.



«Слід зауважити, що проблема відсутності дошкільного навчального закладу постала тут вже давно, тож його відкриття чекають з нетерпінням», – йдеться у дописі.



Дитсадок зводять в рамках реалізації програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 38 млн 879 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Крупа Луцького району добудовують дитячий садок.Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.Нині тут вже тривають внутрішні роботи, тож у планах завершити об’єкт вчасно – в серпні поточного року. Розрахований ДНЗ на 105 місць.«Слід зауважити, що проблема відсутності дошкільного навчального закладу постала тут вже давно, тож його відкриття чекають з нетерпінням», – йдеться у дописі.Дитсадок зводять в рамках реалізації програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 38 млн 879 тисяч гривень.

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